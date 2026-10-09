El gobierno de Aragón ha autorizado al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) el traslado de las pinturas profanas de Sixena hacia el monasterio de los Monegros. En julio, el Museo detuvo el desmontaje porque aún no disponía del visto bueno de la Comisión de Patrimonio de Huesca, que lo ha aprobado de manera definitiva este viernes. El director general de Patrimonio de Aragón, Pedro Olloqui, ha afirmado que el traslado comenzará el 19 de octubre y se prolongará cuatro semanas hasta el 5 de noviembre.

Sin embargo, el MNAC, nunca ha puesto problemas con el traslado de estas obras. A diferencia de los murales de la Sala Capitular, los técnicos catalanes no se oponen al traslado de las pinturas profanas, en condiciones de conservación mucho menos delicadas y en soportes más fáciles de mover para su transporte. Aunque el MNAC lo tenía “todo previsto” para iniciar el desmontaje el seis de julio, suspendió la ejecución del traslado por no haber recibido “la autorización definitiva” del gobierno de Aragón que incluso pidió el proyecto técnico del desmontaje y traslado así como el estudio de conservación actualizado y las necesidades de consolidación previa que se habían, teóricamente detectado en las mismas obras. Antes, sin embargo, el MNAC tuvo que remarcar por carta a los aragoneses que iniciaba el traslado y Aragón se sorprendió de la celeridad.

Una imagen del MNAC, esta semana/Quico Sallés

El MNAC no lo ve igual

Sin embargo, fuentes del MNAC insisten en que el calendario es “orientativo” porque aún no les ha llegado el aval oficial aunque sí han admitido que las pinturas deberían estar en Sixena antes del 30 de noviembre porque es cuando se acaba el contrato con la empresa SIT, encargada del traslado. De hecho, SIT que se adjudicó los trabajos por 62.508,29 euros que pagará íntegramente el MNAC, y es la única que se presentó a la convocatoria de contratación para la desinstalación, el embalaje, el transporte y el desembalaje de este conjunto artístico afectado por la sentencia del Tribunal Supremo.