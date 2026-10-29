Matí extraordinàriament profitós a la vista oral del cas Efial sobre les irregularitats en 14 ajuntaments catalans relacionades amb la consultora que dona nom del cas. Era una jornada important perquè les acusacions i les defenses havien d’exposar les seves conclusions, i encetar la part dels informes. És a dir, avaluar la prova practicada per tal que el tribunal que ha presidit, amb molt ofici, José Ricardo de Prada, pugui començar a pensar en la sentència. La sorpresa de la jornada l’ha protagonitzada la fiscal del cas, Elisa Lamelas, que després de la immensa pràctica de prova durant les jornades de la vista ha decidit retirar l’acusació contra 9 persones.
Una decisió interessant i gairebé inèdita en la poderossíssima Fiscalia Anticorrupció que semblaria allunyar la pràctica coneguda de “tots cap al camió”. És a dir, carregar els processos d’acusats i deixar que siguin els jutges els que decideixin malgrat l’evidència absolutòria de la prova practicada. A la retirada de les acusacions cal afegir els pactes de conformitat amb cinc dels acusats. D’aquesta manera ha fet dissabte de les 19 acusacions i al banc dels acusats, només resten cinc processats. El magistrat Ricardo de Prada els ha fet posar dempeus per avançar-los que serien absolts en sentència.
Cas per cas
Comptat i debatut, la fiscal Lamelas ha retirat l’acusació a Ramon Cuadrado, Francesc Xavier Tèrmens, Carles Puigdomènech, Dolors Martínez -parella del principal acusat- Antoni Carné, Roger Rocamora, Daniel Martín, Jordi Santamaria i Maria Neus Puig. El ministeri públic entén que de la prova practicada no es desprèn que s’hagi acreditat cap dels delictes dels quals estaven acusats. Per altra banda, amb Antoni Martos, president de la consultora Efial, que dona nom al cas, ha conformat una pena de prevaricació a canvi de 3 anys i mig d’inhabilitació, i una de 8 mesos de presó i 3 anys d’inhabilitació per frau en la contractació aplicant l’atenuant molt qualificada de confessió i una de dilacions indegudes.
Si fa o no fa, la conformitat pactada el primer dia de la vista oral amb tècnics dels ajuntaments implicats. En concret, Jaume Beltran, Josep Manuel Bassols, Conrad Solé i Oriol Mestre. Es mantenen les acusacions per l’exalcalde de l’Ametlla, Andreu Martí, per l’exalcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, per l’expresident del consell comarcal del Baix Ebre, Ramon Cardús, per l’exalcalde d’Ascó, Rafael Vidal i per l’advocat Xavier Xifrà.