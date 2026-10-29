Mañana extraordinariamente provechosa en la vista oral del caso Efial sobre las irregularidades en 14 ayuntamientos catalanes relacionadas con la consultora que da nombre al caso. Era una jornada importante porque las acusaciones y las defensas debían exponer sus conclusiones, e iniciar la parte de los informes. Es decir, evaluar la prueba practicada para que el tribunal que ha presidido, con mucho oficio, José Ricardo de Prada, pueda comenzar a pensar en la sentencia. La sorpresa de la jornada la protagonizó la fiscal del caso, Elisa Lamelas, que tras la inmensa práctica de prueba durante las jornadas de la vista ha decidido retirar la acusación contra 9 personas.

Una decisión interesante y casi inédita en la poderosísima Fiscalía Anticorrupción que parecería alejar la práctica conocida de «todos al camión». Es decir, cargar los procesos de acusados y dejar que sean los jueces los que decidan a pesar de la evidencia absolutoria de la prueba practicada. A la retirada de las acusaciones hay que añadir los pactos de conformidad con cinco de los acusados. De esta manera ha hecho limpieza de las 19 acusaciones y en el banco de los acusados, solo quedan cinco procesados. El magistrado Ricardo de Prada les ha hecho ponerse de pie para adelantarles que serían absueltos en sentencia.

La fiscal Elisa Lamelas, en un momento de la lectura de sus conclusiones/QS

Caso por caso

En resumen, la fiscal Lamelas ha retirado la acusación a Ramon Cuadrado, Francesc Xavier Tèrmens, Carles Puigdomènech, Dolors Martínez -pareja del principal acusado- Antoni Carné, Roger Rocamora, Daniel Martín, Jordi Santamaria y Maria Neus Puig. El ministerio público entiende que de la prueba practicada no se desprende que se haya acreditado ninguno de los delitos de los que estaban acusados. Por otra parte, con Antoni Martos, presidente de la consultora Efial, que da nombre al caso, ha acordado una pena de prevaricación a cambio de 3 años y medio de inhabilitación, y una de 8 meses de prisión y 3 años de inhabilitación por fraude en la contratación aplicando el atenuante muy calificado de confesión y una de dilaciones indebidas.

Más o menos, la conformidad pactada el primer día de la vista oral con técnicos de los ayuntamientos implicados. En concreto, Jaume Beltran, Josep Manuel Bassols, Conrad Solé y Oriol Mestre. Se mantienen las acusaciones para el exalcalde de l’Ametlla, Andreu Martí, para el exalcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, para el expresidente del consejo comarcal del Baix Ebre, Ramon Cardús, para el exalcalde de Ascó, Rafael Vidal y para el abogado Xavier Xifrà.