El Suprem amnistia Clara Ponsatí

Un ‘nom menys’ en el balanç de les amnisties que restaven pendents. La sala penal del Tribunal Suprem ha acordat aquest dijous aplicar la llei d’amnistia a l’exconsellera d’Educació Clara Ponsatí. En una interlocutòria, de vuit pàgines i a la que ha tingut accés El Món, els magistrats anul·len la responsabilitat penal de Ponsatí pel delicte de desobediència en el marc del Procés. En aquest sentit, dicten el sobreseïment lliure de la seva causa tal i com havia demanat l’exconsellera.
La decisió arriba a l’espera que la mateixa sala tanqui el cas contra Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, després que el jutge instructor del Procés, Pablo Llarena, remetés la conclusió del sumari i l’elevés a la sala penal. De fet, Ponsatí va ser un dels membres del Govern de Puigdemont que es va mantenir a l’exili fins que la instrucció només la va acusar de desobediència i va tornar a Catalunya, tot i que va ser arrestada pels Mossos i obligada a presentar-se davant el jutjat de Guàrdia a Barcelona. Ara Ponsatí ja no té cap acusació pendent arran del Procés sobiranista i el Primer d’Octubre.
L’acord de tothom
La resolució del Suprem recorda que tant el ministeri fiscal com l’advocacia de l’Estat van defensar l’aplicació de la llei de l’oblit penal per l’independentisme a l’exconsellera. A més, Ponsatí va interposar una denúncia per la desaparició de la seva tauleta durant la topada amb les policies a la seu nacional del departament d’Eduació durant el Primer d’octubre, on es trobava l’econsellera durant el referèndum sobre la independència.
En tot cas, els magistrats són clars i també recorden la doctrina del Tribunal Constitucional. La interlocutòria ressalta que el delicte de desobediència del que era acusada Ponsatí “no oferiria cap mena dubte que s’havia de subsumir l’article 1.1 de la Llei Orgànica 1/2024, segons el que exposa el Tribunal Constitucional”. Per tant, es compleix “làmbit objectiu d’aplicació de la Llei” i no concorren els supòsits d’exclusió de la mateixa norma.