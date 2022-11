L’Audiència Nacional acusa el jutge de la causa Judes de vulnerar drets fonamentals

Seriós avís de la sala d’apel·lacions de l’Audiència Nacional al jutge Manuel García Castellón per la seva instrucció del cas Judes, el cas dels CDR detinguts el 23 de setembre de 2019. En una nova interlocutòria, dictada aquest 23 de novembre, i a la que ha tingut accés El Món, els magistrats José Antonio Mora, Maria Dolores Hernández i Joaquín Delgado l’acusen de vulnerar els drets fonamentals dels acusats i estimen els recursos interposats pels advocats d’Alerta Solidària contra la interlocutòria de conclusió del sumari.

En la resolució, on també rep el ministeri fiscal per la connivència amb el magistrat titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, els magistrats tomben dues interlocutòries del 7 de juliol i el passat 7 de setembre -que concloïen el sumari- i ordena al jutge prorrogar la instrucció del cas i lliurar la documentació que ha mantingut secreta durant més de quatre anys a les diligències 104/17 i 99/2018 que han alimentat aquesta instrucció.

Part dispositiva dela interlocutòria que obliga a garcía Castellón a continuar la instrucció/QS

“Incompatible amb el dret a defensa”

La sala no només interpreta que les defenses tenen raó en el seus recursos d’apel·lació, sinó que no s’està de renyar al jutge. Un recurs presentat després que García Castellón tanqués el sumari i no deixés ni un termini de deu dies mínim legal exigit per lliurar a les parts el gruix de la instrucció que es mantenia secreta. És més, no va lliurar la documentació de manera complerta. Per tant, entén que la decisió d’obrir el judici oral, ara recorreguda, és “incompatible amb les decisions prèvies sobre l’accés al material incriminatori i el dret a defensa dels acusats”. Així, els togats entenen que García Castellón “contravé les resolucions anteriors” que l’obligaven a lliurar les diligències secretes dins el termini i forma.

A més, asseguren que les seves decisions “lesionen el dret a la tutela judicial efectiva” per no fer cas de les resolucions de la sala en apel·lació ordenant-li el lliurament de les proves incriminatòries. En aquest sentit, la interlocutòria considera que la tasca del jutge instructor ha suposat la vulneració de l’article 24 de la Constitució espanyola al lesionar el dret a defensa dels processats “en donar-los accés de manera tardana a elements substancials per la imputació realitzada a la interlocutòria de procediment”. Per altra banda, li retreuen a l’instructor que “no hagi permès diligències de descàrrec que és l’única finalitat del termini no inferior a deu dies abans de la conclusió del sumari previst a les normes processals”.

Més investigació

La decisió final de la sala d’apel·lacions ha estat revocar les resolucions que tancaven amb pressa el sumari i estimar els recursos de les defenses. D’aquesta manera, el jutge haurà de decretar una nova pròrroga d’instrucció i permetre a les defenses demanar més diligències de prova que consideri oportunes. Els magistrats recorden que els articles vulnerats no estan només per “incorporar diligències” sinó per “garantir el dret de defensa dels acusats” que tenen l’acusació arran d’aquestes diligències.

En aquest sentit, emfatitzen al jutge i al fiscal que els terminis d’han de respectar -en aquest cas deu dies- per tal que les defenses tinguin “l’oportunitat de proposar diligències exculpatòries en la seva defensa”. “De manera”, continuen els magistrats, ” que denegar la pròrroga suposa de facto, acordar una conclusió del sumari sense respectar el mencionat termini, lesionant el dret de defensa”.