Arxiven la querella contra la policia espanyola infiltrada a Girona

L’Audiència de Girona ha arxivat la querella contra la policia espanyola que es va infiltrar als moviments independentistes de Girona i Salt (Gironès). L’agent va mantenir una relació amb un activista per introduir-se en els cercles de l’esquerra independentista gironina i obtenir informació sobre els seus membres i accions. La interlocutòria segueix la línia del jutjat d’instrucció, que el passat mes de maig va rebutjar investigar per tortures i revelació de secrets l’agent de la Policia Nacional després que la víctima i les entitats afectades presentessin una querella a finals del 2023. L’advocat Benet Salellas ja ha anunciat que presentarà un recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional (TC).
El tribunal també considera que la relació va ser “consentida” i defensa que l’agent de la policia espanyola “no va prevaldre’s de la seva condició de funcionari públic”, sinó que simplement “la va ometre”. L’Audiència de Girona recorda que només hi ha “sospites” que l’agent accedís i “s’apoderés” d’informació reservada i que, així i tot, com que era parella de l’activista no es podria considerar que l’hagués obtingut de manera “fraudulenta”, com defensen els querellants: l’activista Òscar Campos, amb qui la policia infiltrada va mantenir una relació entre el 2020 i el 2022, la CUP, Òmnium Cultural, l’Ateneu Popular de Girona, l’Associació No al Racisme de Girona i Salt i la Federació d’Entitats Socioculturals de Salt.
Tots va interposar de manera conjunta una querella pels delictes de tortura i contra la integritat moral, lesions psíquiques i descobriment i revelació de secrets. La víctima i les entitats denuncien que l’agent es va extralimitar en les seves funcions per haver establert una relació sentimental amb l’activista per accedir a dades d’entitats i organitzacions de l’esquerra independentista. També va estar present en la reunió de Campos amb els seus advocats pel cas conegut com a 21 Raons, arran de les mobilitzacions del primer aniversari de l’1 d’Octubre.