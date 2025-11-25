En els darrers anys s’han destapat diversos casos d’infiltracions policials espanyoles en espais de l’esquerra independentista de Catalunya. En una comissió d’investigació del Parlament sobre les infiltracions policials el director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha assenyalat que des del cos policial desconeixen quines són les actuacions policials espanyoles perquè no hi ha comunicació cap als Mossos. “No sé quan van passar les infiltracions, però com a director general de la Policia i la Conselleria d’Interior actual no tenim coneixement si han fet algunes infiltracions o si les han deixat de fer, entre altres coses perquè a nosaltres no se’ns informa d’això” ha assegurat un Trapero que ha volgut destacar que quan es van produir les infiltracions policials espanyoles ell no dirigia el cos de Mossos d’Esquadra ni tenia cap polític. A més, Trapero ha assegurat que “dubtaria” que s’haguessin comunicat als anteriors responsables del cos.
Trapero ha assenyalat que “si són agents encoberts, qui ha d’estar informat és un jutge” i per tant no s’hauria d’informar al cos policial català de la infiltració d’aquests policies espanyols. El director general dels Mossos d’Esquadra ha volgut destacar que aquest tipus d’actuacions s’executen “seguint la legislació vigent” i “sense vorejar-la” i que només es practiquen quan són casos de delictes “greus i de rellevància” per “veure uns primers elements” i portar-los a l’autoritat judicial. Trapero, a més, ha volgut defensar la labor dels Mossos d’Esquadra -en la comissió estava citat un mossos implicat en un cas d’espionatge digital- i ha assegurat que “tot el que fa el cos és seguint la legalitat vigent” i que, en cas que hi hagi “disfuncions” en les actuacions hi ha els tribunals per qüestionar i denunciar l’actuació.
Els partits collen Trapero pels “límits” de les actuacions policials
Trapero ha hagut d’esquivar les preguntes dels partits polítics presents en la comissió d’investigació. Els partits s’han mostrat especialment bel·ligerants en els “límits” que tenen aquest tipus d’actuacions policials. Des de Junts, Francesc de Dalmases ha qüestionat a Trapero si els operatius d’infiltració i espionatge s’executen “respectant tots els drets”. Dalmases ha criticat algunes actuacions dels Mossos d’Esquadra i ha demanat a Trapero que la policia catalana sigui exemplar. Qui també ha collat Trapero preguntant pels límits de les intervencions policials ha estat Andrés García, dels Comuns, qui ha preguntat al director general dels Mossos d’Esquadra on estan els “límits” dels cossos policials en aquest tipus d’operacions per part de la policia catalana i la policia espanyola.