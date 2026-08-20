José Luis Borges afirmava que hi ha coses que només passen a la realitat. Una frase que es pot adaptar en escenari molt concrets i amb fort contingut simbòlic, com és la Universitat Catalana d’Estiu, l’UCE, que se celebra a Prada, el Conflent, fins el pròxim 23 d’agost. Per tant, només hi ha imatges i debats que difícilment poden celebrar en altres entorns que no siguin l’UCE. La 58na edició només ho certifica. Aquest dijous, a l’auditori del Liceu Charles Renovier, s’han reunit per debatre la necessitat de la independència dels Països Catalans “tres presidents pels Països Catalans”.
Així s’han assegut a la tribuna, Cristófol Soler, expresident del Govern de les Illes Balears, 1995-1996, Josep Lluís Albinyana, expresident del Consell Preautonòmic del País Valencià, 1978-1979 -que ho ha fet a través d’una entrebancada videoconferència- i en Quim Torra, 131è president de la Generalitat de Catalunya, 2018-2020, i, com a moderadora, Marta Poblet (RMIT, Melbourne), del consell rector de l’UCE. Tots tres han coincidit, tampoc sense cap sorpresa, en criticar la dependència de l’Estat i el poder de Madrid, i la necessitat de més sobirania i la independència.
Tot i la intensitat i diversificació del debat, el president Torra ha decidit fer una intervenció desacomplexada i descrivint el context que Catalunya no té competències ni sobirania per gestionar els problemes i els reptes que té el país. “Una Catalunya que es troba permanentnent en col·lapse”, ha alertat. En tot cas, Torra que ha decidit sortir de la primera línia política i refer el seu brillant passat com activista de l’independentisme, no se n’ha estat d’estirar les orelles als lideratges dels partits independentistes amb més força al Parlament dels quals n’ha demanat que se’n vagin cap a casa.
Els lideratges s’han de canviar quan deixen de ser creïbles”
L’expresident foragitat de la Casa dels Canonges pel parany i maniobra de l’Estat amb un procés judicial per desobediència s’ha definit com un independentista que està convençut que la independència només s’assolirà de manera unilateral. Una circumstància clau per entendre que reclami relleus en els lideratges independentistes. “No canviariàs el líder si tot va bé, però els lideratges s’han de canviar quan deixen de ser creïbles”, ha reblat. “Qui és creïble per liderar-ho? Els que no van ser capaços no hem de ser les millors persones per liderar-lo”, ha afegit. Una velada referència a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
En aquest sentit, ha fet una crida a parar l’orella a “l’immens talent que hi ha a la societat”. Torra també ha afegit que Catalunya té un “problema real de sobirania” perquè “no tenim competències ni recursos” que impedeix tenir solucions als grans debats de la societat catalana, com ara, la immigració o el canvi climàtic. Una sensació compartida pels seus companys de debat que han carregat els neulers sobre la capacitat de laminació de l’Estat sobre els autogoverns dels Països Catalans.
Per Albinyana, per exemple, “Espanya és un estat fallit, i amb un poder, el de Madrid, que actua com una “turboaspiradora” de recursos especialment sobre les nacions que integren els Països Catalans. “Espanya ens està dominant en la llengua i l’economia”, ha raonat i ha acusat l’Estat “d’empobrir el País Valencià”. De fet, l’ha titllat de ser un estat amb ànima colonitzadora. Per la seva banda, Sóler, com a democristià, ha descrit la situació amb una imatge del catolicisme popular: “Si hi hagués un infern seria l’estat espanyol!”. “Ens volen eliminar com a poble”, ha emfatisat tot avisant que fa 300 anys que ho intenten. Torra també ha proposat ja que la Constitució no permet federar autonomies, fer una Federació dels Països Catalans a l’estranger, que “actuï com a lobbi” i que uneixi la diàspora de catalans, illencs i valencians que campen arreu del món.