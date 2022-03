Silenci sobre l’arrest d’un periodista basc acusat d’espionatge a Polònia

El periodista basc, nascut a Moscou Pablo González Yagüe continua arrestat des del passat 28 de febrer a Polònia acusat d’espionatge per Rússia, amb un sorollós hermetisme per part del govern espanyol. Una acusació que la seva família i el seu advocat neguen rotundament. A més, critiquen amb duresa el silenci de la Moncloa, en concret, del seu servei exterior i del consolat polonès sobre aquesta detenció orquestrada pels serveis d’intel·ligència polonesos. Fins i tot, la defensa planteja demanar l’aplicació de la Convenció de Ginebra per als presoners de guerra. De fet, una manera de reconèixer que Espanya, com a membre de la Unió Europea, també està en guerra.

El seu advocat, Gonzalo Boye, explica que ha intentat la comunicació amb el ministeri d’Exteriors per poder constatar l’estat del seu defensat, a més de reclamar atenció consular. El resultat és ben magre: només han confirmat la detenció a través d’un correu electrònic del passat cinc de març amb què l’encarregat d’afers consulars, Eduardo Ramón Merino de Mena, de l’ambaixada espanyola a Varsòvia, confirmava que romania pres a la presó de Rzeszów. Així mateix, apuntava que estava en contacte amb la fiscalia polonesa. Únicament, aquest dilluns la defensa concreta que el consul diu haver-lo vist, que està en aïllament en periode d’apaptació i que “no entèn els motius de la seva detenció “. En aquest sentit, també addueix que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va indicar que se li havia ofert protecció consular al Congrés de Diputats.

El greu silenci de la diplomàcia espanyola

La defensa del periodista carrega contra el silenci de la diplomàcia espanyola, que genera suspicàcies. No només per la manca d’informació, sinó perquè encara no han contestat a la petició per tal que l’advocat el pugui visitar. “Està rebent un tracte inadmissible”, remarquen fonts de la defensa que acusen la situació d’autèntics “llimbs jurídics”. D’aquí que hagin avisat que “se sol·licitarà a la Creu Roja Internacional que, amb independència que les acusacions que pateix són infundades, donin al periodista la protecció que estableix la Convenció de Ginebra en cas de conflicte armat”.

Gonzalo Boye

La base d’aquesta petició és, per una banda, les declaracions de Josep Borrell del dilluns 28 que, com a alt representant de la Unió Europea en política exterior i en matèria de seguretat, asseverava que “estem en guerra amb Rússia”. Per altra banda, les paraules de Pedro Sánchez al Congrés de Diputats dimecres passat. Tot i això, la defensa encara no ha pogut saber si podrà veure el periodista i en quin estat es troba.

Campanya de desprestigi de les autoritats poloneses

En aquest marc, l’equip jurídic que dirigeix Boye alerta que “les autoritats poloneses, en webs oficials, i a través de diversos mitjans de comunicació polonesos han començat una campanya de desprestigi en contra del seu defensat, presentant-lo com a membre del GRU rus, amb les connotacions que això té, no només legals sinó per a la seva seguretat personal, en estar internat en una presó polonesa i això posat en relació amb les manifestacions de Josep Borrell en què indica que estàvem en guerra amb Rússia”.

Pablo González va nèixer a Moscou, net d’un nen de la guerra i té residència biscaïna. Treballa per a diversos mitjans, com La Sexta, EFE, Naiz i Público. Llicenciat en filologia eslava i periodista en zones de conflicte, va ser expulsat d’Ucraïna per cobrir la guerra del Donbass el mes passat. Els serveis de seguretat ucraïnesos van sospitar que treballava per a mitjans prorussos. Possiblement sigui aquest el motiu de la detenció a Polònia. La família ha denunciat la visita del Centre Nacional d’Intel·ligència espanyol. La defensa no s’arronsa i ja ha comunicat que té previst anar a Polònia el proper 9 de febrer. El considera un presoner de guerra de l’Estat espanyol pel conflicte de Rússia contra Ucraïna.