Rull, sobre la possible revocació dels indults: “Hem d’estar preparats”

L’exconseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat que els presos polítics s’han de mentalitzar per si el Tribunal Suprem decideix finalment revocar els indults concedits pel govern espanyol. “Hem d’estar preparats per afrontar-ho”, ha dit en una entrevista a La2 i Ràdio4. Rull ha reconegut que el “canvi de majoria” a la sala del Suprem que ha de revisar la “legitimitat de PP, Vox i Ciutadans” per presentar un recurs contra els indults s’obre la porta a un retorn a la presó.

“Amb el poder judicial espanyol pot passar de tot”, ha assegurat. “Quan entren els conservadors, que són la immensa majoria, canvien la perspectiva i podria arribar a passar [que revoquin els indults]”. No obstant això, Rull ha explicat que els seus advocats els diuen que estiguin “tranquils” perquè encara no s’ha arribat a aquest punt del procés. El Suprem primer ha d’acceptar la legitimitat dels partits espanyols per presentar el recurs i després ha d’entrar al fons de la qüestió.

Una decisió per la mínima

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem ha de revisar pròximament els recursos de súplica presentats per la dreta després que el tribunal els rebutgés tots perquè ni PP, ni Vox ni Ciutadans tenien legitimitat per fer-ho perquè no havien estat perjudicats directament pels delictes pels quals l’alt tribunal va condemnar els presos polítics, tot i que la decisió no va ser unànime i dos dels magistrats que van defensar la falta de legitimitat ja no formen part de la Secció Cinquena, que és l’encarregada de resoldre els recursos.

L’expresident de la Secció Cinquena, Segundo Ménendez, i Ángeles Huet ara formen part de la sala d’admissions del Suprem. Huet va ser substituïda per Inés Huerta, de perfil conservador i que podria posicionar-se amb els dos magistrats que en l’anterior decisió es van quedar en minoria, Wenceslao Olea i Fernando Román. En el seu vot particular, tots dos van defensar que era prematur rebutjar la legitimitat dels diputats del PP, Vox i Cs.

D’aquesta manera, si Huet, Olea i Román aposten per acceptar el recurs de súplica –serien tres contra dos–, el procés continuaria en marxa i aleshores el Suprem hauria de decidir sobre el fons de la qüestió, tot i que finalment podria rebutjar-los igualment perquè la concessió dels indults és una decisió arbitrària que depèn del govern espanyol o perquè, després d’analitzar en profunditat el cas, efectivament concloguin que els partits no tenien legitimitat per presentar un recurs.