Puigdemont: “No posaré en marxa un Mossad”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha rebutjat la idea de crear un servei d’intel·ligència com el Mossad com a part de l’estratègia del Consell per la República. Així ho ha assegurat en una de les rèpliques del seu discurs per a la investidura de la presidència del Consell per la República davant la seva assemblea de representants que se celebra aquest dissabte a Canet del Rosselló, la Catalunya Nord.

Arran d’una pregunta d’un diputat de l’entitat independentista a l’exili, Puigdemont ha apuntat que el seu programa de Govern vol articular un “centre de pensament estratègic” però per fer estudis i anàlisi. “Jo no posaré en marxa un Centre Nacional d’Intel·ligència o un Mossad (en referència als emblemàtics serveis d’intel·ligència israelians), això és feina d’una república independent”, ha sentenciat. També ha tirat d’ironia explicant que malament rai si estiguessim parlant de la seva constitució, perquè poc servei faria.

Ara bé, aprofitant aquest marc, Puigdemont ha reconegut que “hem fallat” en tant el desconeixement de la realitat d’Espanya i d’Europa. És a dir, que no es va calibrar prou la seva capacitat per anar contra el Procés. Tot i això, ha recordat que el Primer d’Octubre, “vam guanyar als sis mil policies que van enviar armats a apallissar-nos”. De fet, el diputat que li ha preguntat feia referència també a l’estratègia “híbrida” de l’Estat contra l’independentisme.

Aquesta part del debat ha servit per mostrar algunes de les debilitats del moviment independentista com ara el desconeixement de l’adversari i de les seves capacitats. Ara bé, Puigdemont ha fugit de la idea com apuntava el diputat proposant de crear un servei d’informació, anàlisi i intel·ligència operatiu capaç de planificar una estratègia híbrida per aturar l’Estat espanyol en la seva croada contra el Procés. En aquest marc ha defensat l’estratègia del moviment diplomàtic, i d’una “cadena de desbordaments democràtics” dins una lluita pacífica.