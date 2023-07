Segon avís d’Òmnium a Sánchez: “No som un problema resolt”

Segon avís d’Òmnium Cultural a Pedro Sánchez: “No som un problema resolt”, adverteix l’entitat, que ha penjat una pancarta gegant al carrer Pelai, al centre de Barcelona, per recordar al president que la “democràcia és sempre el camí”. Òmnium, que fa uns dies ja va advertir Sánchez que, si no volia anar a una repetició electoral, havia de comprometre’s amb el referèndum d’independència de Catalunya, ha tornat a exigir al dirigent socialista que posi fi a la “repressió” de l’estat espanyol.

Òmnium va recordar al president espanyol fa tot just dos dies que té a “les seves mans no anar a unes noves eleccions i la disjuntiva és clara: drets fonamentals i democràcia o paràlisi”. I ara reforça el missatge. “Pedro Sánchez ha de triar entre respectar els drets fonamentals i oferir una via democràtica o obrir la porta a una segona oportunitat de l’extrema dreta”, ha explicat el president d’Òmnium, Xavier Antich. L’activista també ha demanat als partits i entitats independentistes que facin “autocrítica” per la pèrdua de vots a les dues últimes eleccions i els ha instat a treballar en l’anhelat front comú per anar a Madrid a “fer valdre” els escons han pogut conservar.

Antich ha recordat a Sànchez que, “sense els vots de Catalunya i el País Basc, avui existiria una majoria aclaparadora de la dreta i l’extrema dreta” i l’ha instat a actuar en conseqüència.

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich / ACN

Òmnium endureix el discurs contra Sánchez

L’acció sorpresa d’Òmnium va en la mateixa línia del comunicat que va fer públic aquest dijous. En una carta molt dura, l’entitat va criticar els partits per haver estat incapaços de bastir una estratègia conjunta. “Els partits independentistes han continuat prioritzant l’interès electoral, de part i de curt termini, per sobre de l’interès col·lectiu”, lamenta Òmnium.

L’entitat també té paraules d’advertència per Sánchez. “La pèrdua de representació no elimina, en cap cas, l’existència d’un conflicte polític que ha de ser resolt democràticament, tal com avala la majoria de la població de Catalunya”, continua el comunicat. “Pedro Sánchez cometrà una greu irresponsabilitat si opta pel bloqueig institucional i la paràlisi davant l’avenç de l’extrema dreta, abans que atendre les legítimes demandes democràtiques de la ciutadania”.