Junqueras: “L’ANC va en contra del partit majoritari de l’independentisme”

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat que la manifestació de l’ANC per la Diada de l’Onze de Setembre “va en contra de molts independentistes i de l’independentisme majoritari d’aquest país”, i ho ha considerat un error. “A mi m’agradaria poder ser-hi i que l’independentisme sumés en tots els àmbits, també en el de la mobilització al carrer”, ha assegurat en una entrevista en la Cadena Ser d’aquest dimarts, en la qual s’ha mostrat molt crític davant l’entitat independentista.

Manifestació de l’ANC

Desitja que la manifestació vagi bé

Així mateix, Junqueras ha desitjat que la manifestació de l’ANC “vagi tan bé com sigui possible” i ha advocat per un independentisme que tingui una actitud inclusiva, integradora i de suma. Tot plegat després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciés que no aniria a la manifestació convocada per l’ANC per la Diada. Un dels motius que va esgrimir va ser que la manifestació “va en contra dels partits” i els republicans consideren que no és una manifestació transversal. Tot i això, sí que hi aniran dirigents d’ERC, malgrat les crítiques.

Mas també critica l’ANC

De fet, l’expresident Artur Mas també s’ha pronunciat al respecte i considera que la manifestació no s’ha convocat per anar contra una part de l’independentisme, però el que no entén és la posició de l’ANC d’anar contra els partits. En aquest sentit, Mas diu que quan ella era president era partidari de no anar-hi, ja que, com a president, s’ha de representar a tots els catalans. Un altre dirigent de Junts que entén la decisió d’Aragonès és l’exalcalde de Barcelona de Xavier Trias.

Amb tot plegat, Aragonès sí que anirà a l’acte d’Òmnium i a tots els esdeveniments commemoratius que es produeixen durant la Diada de l’Onze de Setembre. ERC ja va demanar a l’ANC que reconsiderés la manifestació de la Diada, que considera que no és transversal.