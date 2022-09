Òmnium vol un “nou cicle” per a l’independentisme amb “noves complicitats”

L’independentisme i Catalunya mateix han d’entrar en un “nou cicle” que trenqui amb el “bloqueig” en què s’ha entrat des del 2017. És el desafiament que ha llançat aquest diumenge al migdia el nou president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, en el seu primer discurs al conjunt de la ciutadania –fins ara només n’havia fet d’adreçats específicament als socis de l’entitat– des que va accedir al càrrec, al febrer. La Diada i la Festa per la Llibertat que fa anys que organitza l’associació ha sigut l’escenari triar per Antich per exposar la seva proposta, que passa per afegir “noves complicitats” al moviment independentistes, “veus que el 2017 no hi eren” i que hi són a la Catalunya del 2022.

“Necessitem un nou marc estratègic per al moviment d’alliberament nacional”, ha advertit Antich. “Des d’Òmnium, ens comprometem a fer possible un nou marc per al moviment. Calen noves complicitats. No parlem de recuperar fórmules que no han funcionat, la fórmula dels cinc anys de bloqueig no serveix, ens calen noves sensibilitats i noves veus”, ha afegit. Tot i que no ha concretat a quines noves complicitats es referia, sí que ha esmentat com a exemple “el jovent organitzat”. “Heu de poder assumir el protagonisme que us heu guanyat, ens cal gent sense motxilles”, ha argumentat.

Xavier Antich i la resta de la junta d’Òmnium Cultural en l’acte polític de la Diada 2022 / Mireia Comas

El discurs d’Antich partia de la idea que “el cicle que va seguir a l’1-O, cinc anys després, és un cicle que ha de renovar-se”. “És hora de mirar endavant, no hi ha via a la independència que no sigui democràtica, inclusiva i transversal, faig una crida a posar-nos d’acord”, ha dit.

“Volem obrir un nou cicle de país per abordar resolució del conflicte polític, per Òmnium no quedarà. Amb 190.000 socis, som la principal entitat social del país”, ha volgut subratllar. Des de la primera fila de la platea se l’escoltava la presidenta de l’ANC, que compta 50.000 socis segons l’última dada feta pública i que ha estat enmig de la polèmica aquesta setmana.

L’acte d’Òmnium és un dels que sí que ha triat el president de la Generalitat per assistir-hi en aquesta Diada polèmica. Pere Aragonès no anirà a la manifestació de la tarda, convocada per l’ANC, l’AMI i Òmnium, per desacord amb el manifest i el relat que en fa l’Assemblea, molt crítica amb els partits independentistes.

La Festa per la Llibertat ha continuat, després de l’acte polític, amb les actuacions d’Edu Esteve, Llum, Estela i Joan Liaño, descoberts pel programa Eufòria de TV3. A la tarda, després de la manifestació, a partir de les 18.30h, hi actuaran Els Pets, Roba Estesa i Lildami.