El PP, inquiet per un atac rus amb míssils a Espanya

El grup parlamentari del Partit Popular al Congrés de Diputats està inquiet per la guerra de Rússia contra Ucraïna. Tal és el nivell de la preocupació, que dos diputats de la formació, han registrat una pregunta a la cambra baixa on reclamen al govern espanyol, “quines mesures prendrà el govern en cas que un míssil rus caigui en terra espanyol”. Els dos diputats mostren la seva preocupació sobre que aquesta possibilitat d’atac esdevingui una realitat.

Segons la pregunta registrada a la Mesa, i signada pel diputat per Granada Pablo Hispan, i la diputada de la Corunya, Valentina Martínez, el temor a un atac rus són les especulacions del president d’Ucraïna, Volodomir Zelenski. En concret, recullen les advertències del líder ucraïnès quan demanava a l’OTAN que tanqués el seu espai aeri arran de la guerra per evitar el risc que les forces armades de Vladímir Putin ataquessin. “És només qüestió de temps que un míssil rus caigui sobre un país membre de l’OTAN“, asseguren els diputats que va exclamar Zelenski.

La pregunta sobre el míssil rus

Així pregunten sobre “quines previsions i quines mesures prendrà el Govern en cas que un míssil rus caigui en terra espanyol”. També inclouen si té “algun estudi o pla d’actuació en el que pugui preveure l’impacte davant aquest possible fet”. De moment, la pregunta només s’ha registrat i ha estat tramitada per la Mesa del Congrés, que presideix Meritxell Batet, sense que s’hagi al·legat cap aclariment. De fet, la pregunta en si ja la té la Moncloa per derivar-la al ministeri que tingui per pertinent i doni resposta a la demanda neguitosa del PP sobre un virtual atac rus per aire contra Espanya.

Curiosament, la pregunta es va registrar el passat 17 de març, en plena voràgine informativa sobre les suposades reunions d’emissaris del Kremlin amb el president a l’exili Carles Puigdemont i el seu entorn. Unes informacions que responen a les especulacions que la Guàrdia Civil en el marc de la instrucció de la causa Volhov que dirigeix el jutjat d’instrucció 1 de Barcelona. Una investigació judicial que incorpora unes presumptes relacions entre l’independentisme català i Moscou.