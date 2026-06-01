Esquerra Republicana ha reclamat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament de Catalunya per donar explicacions explicacions sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i que esquitxen els socialistes catalans. Els republicans, que són socis prioritaris d’Illa, consideren que Illa ha de donar explicacions després que el titular del Tribunal Central d’Instància número 5 de l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, va requerir als socialistes espanyoles documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del maig del 2024. En canvi, els socialistes catalans s’hi opsosen i consideren que no cal donar cap mena d’explicació. “No és oportú ni necessari que faci cap compareixença al Parlament”, ha defensat la vicesecretària primera i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Moret ho ha dit després que la secretària general i portaveu d’ERC, Elisenda Alamany, ha anunciat que sol·licitaranal Parlament que el president de la Generalitat comparegui al ple de la cambra. Després de ser preguntada per si el grup registrarà una petició al Parlament, tal com ho han fet Junts i PPC, Alamany no ha donat més detalls sobre com s’articularà aquesta petició i ha emplaçat els mitjans a la roda de premsa del grup parlamentari d’aquests dimarts. Així mateix, la dirigent republicana ha exigit que el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, doni explicacions al Congrés “com més aviat millor” sobre les investigacions judicials que afecten l’expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i el PSOE. “Si Pedro Sánchez està tranquil, si està segur del que està fent, el que no és rebut és esperar un mes a donar explicacions”, ha defensat després que la Moncloa hagi situat la seva compareixença després del Consell Europeu del 18 i 19 de juny.
La mà dreta d’Oriol Junqueras ha assegurat que des d’Esquerra Republicana són conscients de “hi ha estructures d’Estat que actuen amb motivacions polítiques”, però també ha subratllat que el silenci alimenta els dubtes, i per això considera que el president del govern espanyol no pot esperar tantes setmanes a donar explicacions davant la cambra baixa. “Creiem que el PSOE no pot continuar com si res no es multipliquen aquests assenyalaments. Som conscients que hi ha aquestes estructures d’Estat amb motivacions polítiques. Nosaltres les patim com els primers”, ha sostingut.
El PSC desconeix el motiu pel qual s’ha demanat informació sobre la campaya electoral
En canvi, el PSC no veu oportú que Illa doni explicacions a la cambra catalana. “Illa sempre està atent i, si alguna cosa el caracteritza, és que és una persona transparent”, ha defensat Lluïsa Moret en roda de premsa després de diversos grups, com ara Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PP i Vox, hagin demanat que el president català doni explicacions. Tot i reconèixer que les darreres setmanes han estat “complexos”, la dirigent socialista ha manifestat públicament el respecte per l’acció de la justícia, però alhora ha exigit que es respecti la “la presumpció d’innocència i l’honorabilitat de les persones”. La vicesecretària primera del PSC ha dit que el PSC ha fet “les coses bé”.
“Hem respectat, en tot moment, la legislació electoral i hem actuat amb total transparència. Tota la documentació relativa a la campanya del 2024 està dipositada a la Sindicatura de Comptes i ha estat objectiu de l’informe corresponent”, ha exposat la dirigent socialista, que desconeix el motiu pel qual s’ha demanat aquesta informació. Amb tot, Moret ha mostrat la disposició del partit a col·laborar amb la justícia quan sigui necessari per aclarir aquest assumpte “com més aviat millor”. Davant les acusacions de la formació de Carles Puigdemont al PSC de “guerra bruta” en les darreres eleccions al Parlament, Lluïsa Moret ha dit que “tothom sap que el PSC no ha fet guerra bruta”. “És una manera de justificar la derrota a les urnes”, ha conclòs.