Esquerra Republicana ha reclamado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el Parlamento de Cataluña para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, y que salpican a los socialistas catalanes. Los republicanos, que son socios prioritarios de Illa, consideran que Illa debe dar explicaciones después de que el titular del Tribunal Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, requiriera a los socialistas españoles documentación relativa a la campaña electoral del PSC en las elecciones del Parlamento de mayo de 2024. En cambio, los socialistas catalanes se oponen y consideran que no es necesario dar ningún tipo de explicación. «No es oportuno ni necesario que haga ninguna comparecencia en el Parlamento», ha defendido la vicesecretaria primera y portavoz del PSC, Lluïsa Moret.

Moret lo ha dicho después de que la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, haya anunciado que solicitarán al Parlamento que el presidente de la Generalitat comparezca en el pleno de la cámara. Después de ser preguntada por si el grupo registrará una petición en el Parlamento, tal como lo han hecho Junts y PPC, Alamany no ha dado más detalles sobre cómo se articulará esta petición y ha emplazado a los medios a la rueda de prensa del grupo parlamentario de este martes. Asimismo, la dirigente republicana ha exigido que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dé explicaciones en el Congreso «lo antes posible» sobre las investigaciones judiciales que afectan al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE. «Si Pedro Sánchez está tranquilo, si está seguro de lo que está haciendo, lo que no es aceptable es esperar un mes para dar explicaciones», ha defendido después de que la Moncloa haya situado su comparecencia después del Consejo Europeo del 18 y 19 de junio.

La mano derecha de Oriol Junqueras ha asegurado que desde Esquerra Republicana son conscientes de «hay estructuras de Estado que actúan con motivaciones políticas», pero también ha subrayado que el silencio alimenta las dudas, y por eso considera que el presidente del gobierno español no puede esperar tantas semanas para dar explicaciones ante la cámara baja. «Creemos que el PSOE no puede continuar como si nada cuando se multiplican estos señalamientos. Somos conscientes de que hay estas estructuras de Estado con motivaciones políticas. Nosotros las sufrimos como los primeros», ha sostenido.

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, en una rueda de prensa en la sede del partido | Sara Soteras (ACN)

El PSC desconoce el motivo por el cual se ha pedido información sobre la campaña electoral

En cambio, el PSC no ve oportuno que Illa dé explicaciones en la cámara catalana. «Illa siempre está atento y, si algo lo caracteriza, es que es una persona transparente», ha defendido Lluïsa Moret en rueda de prensa después de que varios grupos, como Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, PP y Vox, hayan pedido que el presidente catalán dé explicaciones. A pesar de reconocer que las últimas semanas han sido «complejas», la dirigente socialista ha manifestado públicamente el respeto por la acción de la justicia, pero al mismo tiempo ha exigido que se respete la «presunción de inocencia y la honorabilidad de las personas». La vicesecretaria primera del PSC ha dicho que el PSC ha hecho «las cosas bien».

«Hemos respetado, en todo momento, la legislación electoral y hemos actuado con total transparencia. Toda la documentación relativa a la campaña de 2024 está depositada en la Sindicatura de Cuentas y ha sido objeto del informe correspondiente», ha expuesto la dirigente socialista, que desconoce el motivo por el cual se ha pedido esta información. Con todo, Moret ha mostrado la disposición del partido a colaborar con la justicia cuando sea necesario para aclarar este asunto «lo antes posible». Ante las acusaciones de la formación de Carles Puigdemont al PSC de «guerra sucia» en las últimas elecciones al Parlamento, Lluïsa Moret ha dicho que «todo el mundo sabe que el PSC no ha hecho guerra sucia». «Es una manera de justificar la derrota en las urnas», ha concluido.