Junts obre la porta a pactes amb el PSC després de les municipals

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha descartat aliances amb el PDeCAT per a les pròximes eleccions municipals, però, en canvi, no ha tancat la porta a pactar amb el PSC, amb qui aquesta legislatura ha governat la Diputació i nombrosos ajuntaments d’arreu del país. En una entrevista amb Europa Press, Nogueras ha assegurat que la “política municipal menja a part” i ha apostat per anar cas a cas. La diputada de Junts ha inclòs la Diputació en el sac de la política local. “Són nivells diferents”, ha justificat.

Pel que fa als pactes amb el PDeCAT, Nogueras ha sentenciat que és un “partit que no existeix, fa temps que va desaparèixer”. La diputada ha recordat que el que “queda són persones que formaven part del partit, que no va aconseguir cap representació a les últimes eleccions autonòmiques”, tot i que ha matisat que no creu que “vagi de sigles”, sinó de persones. El que queda del PDeCAT, que ara es mou sota la marca EspaiCiU, ha negociat amb Xavier Trias per presentar una candidatura conjunta a l’Ajuntament de Barcelona.

Junts dona llibertat a Trias per reconquerir Barcelona

Junts va donar llibertat a Trias per configurar la seva llista, tal com havia reclamat l’exalcalde, però no sembla disposat a ampliar l’aliança a més localitats. Nogueras també ha evitat dir si buscaran ERC com a soci prioritari després de les municipals, ja que si bé la ponència política de Junts va en aquest sentit, el partit vol “respectar l’autonomia local per tenir en compte les diferents realitats territorials” i l’única condició per pactar serà poder implementar el programa de la formació.

Xavier Trias, en un ple de l’Ajuntament de Barcelona del 2019 / Europa Press

Nogueras ha aclarit que la situació és diferent a Barcelona. “Parlem de la capital del país desmantellada també pel tripartit. A partir d’aquí, no són només les sigles o el programa electoral, és l’actitud”, ha dit.

Si no hi ha pressupostos, la culpa és d’Aragonès

La portaveu de Junts a Madrid ha afirmat que si Catalunya no té pressupostos és “100% responsabilitat” del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no ha fet els deures per aprovar-los a temps. Nogueras no descarta que el PSC acabi votant els comptes d’ERC després que els republicans hagin facilitat els estatals i els de Barcelona. “Tenim clar que hi ha un tripartit des de fa tres anys”, ha lamentat. “Em fa gràcia quan em pregunten pel suport dels socialistes a Catalunya. M’ho pregunten com si fos una novetat d’aquest any i ERC i el PSOE fa tres anys que són socis”.