Junts per Catalunya ha criticat l’acord de la Unió Europea per endurir de manera notable les polítiques en matèria d’immigració, i en què s’inclouen els centres de deportació a l’estil del sistema impulsat pel govern d’Itàlia de Giorgia Meloni a Albània. Així s’ha pronunciat el secretari general del partit, Jordi Turull, en una entrevista a Els Matins de TV3, on ha deixat clar que la mesura “no ens agrada perquè en el tema d’immigració Europa torna a mirar el dit i no la lluna. No proposa una solució estructural”. “No hi ha debat ni propostes serioses”, ha sentenciat després que ahir els 27 van acordar agilitzar les expulsions de sol·licitants d’asil als quals es denega l’acollida.
Turull considera que hi ha una “deshumanització increïble” en aquest debat i ha reclamat a la Unió Europea “un plantejament conjunt” que inclogui “mesures estructurals” d’acció en els països d’origen. “Hem de posar humanitat aquí perquè estem parlant d’éssers humans”, ha recordat el dirigent de la formació de Carles Puigdemont. En aquest sentit, ha assenyalat que a Europa, i també a Catalunya, hi ha dos factors clau en matèria d’immigració. El primer, segons ha dit, és que cal un “debat seriós” amb “mesures serioses” i, d’altra banda, ha apuntat que cal abordar també l’increment de l’esperança de vida de la població. “El cost és molt més gran, però el vestit és el mateix i s’està esqueixant per tot arreu”, ha advertit.
Sobre Catalunya, Jordi Turull ha advertit que l’estat del benestar a Catalunya està molt tensionat perquè, segons ha dit, “no s’han pres mesures”. “Mesures no de postureig perquè tothom pugui mantenir el nivell de vida que es mereix pel seu esforç”, ha defensat, i ha apuntat que el país genera “prou recursos perquè no passin aquestes coses”. Així, el dirigent de Junts ha deixat clar que Catalunya podria tenir molts més metges, molt millor les escoles i moltes més polítiques d’habitatge, però ha assenyalat el dèficit fiscal com el principal problema que impedeix desplegar més polítiques socials a Catalunya. “L’Estat espanyol cada any es queda 22.000 milions d’euros. Se’n van i no tornen”, ha sentenciat.
Turull: “Aliança Catalana és extrema dreta”
D’altra banda, Jordi Turull ha considerat que Aliança Catalana és una formació d'”extrema dreta” pels seus “plantejaments i pels seus referents a Europa”, però no ha volgut aprofundir molt en parlar de la formació de Sílvia Orriols. Tampoc ha volgut parlar de futuribles pactes postelectorals després de les eleccions municipals perquè “parlar d’això ara és vendre la pell de l’os abans de caçar-lo”. Després que el portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, afirmés que la seva formació descarta pactes amb AC a la cambra catalana perquè és “racista”, el dirigent juntaire ha insistit que tenen marcades “línies vermelles” amb partits que “no respecten els drets fonamentals”. Així mateix, ha restat credibilitat a les enquestes que mostren un creixement exponencial d’Aliança i ha assenyalat que hi ha intencionalitat política. “Les enquestes no són innocents, totes intenten crear un relat“, ha subratllat, i ha recordat que en les passades eleccions al Parlament els sondejos els donaven pitjors resultats que els obtinguts a les urnes. “Hi ha gent que ens vol distreure”, ha reblat.
Junts veu la legislatura de Sánchez en “concurs de creditors”
Finalment, Jordi Turull ha dit que la legislatura de Pedro Sánchez està en “concurs de creditors” perquè hi ha incompliments com l’oficialitat del català o l’aplicació de l’amnistia, entre altres, pendents de resoldre: “Ens deuen coses i les volem cobrar”. “Crec que la decisió que hem pres és la correcta perquè el PSOE no reacciona fins que no veu l’abisme”, ha defensat, i ha reconegut que el “mea culpa” entonat pel president del govern espanyol va ser ben rebut per la formació de Puigdemont, però que no recondueix la ruptura anunciada fa un mes. “Les paraules de Sánchez carreguen de raó a Junts”, ha subratllat Turull, i ha deixat clar que no faran “cops de volant”.