Junts per Catalunya ha criticado el acuerdo de la Unión Europea para endurecer de manera notable las políticas en materia de inmigración, incluyendo los centros de deportación al estilo del sistema impulsado por el gobierno de Italia de Giorgia Meloni en Albania. Así se ha pronunciado el secretario general del partido, Jordi Turull, en una entrevista en Els Matins de TV3, donde ha dejado claro que la medida «no nos gusta porque en el tema de inmigración Europa vuelve a mirar el dedo y no la luna. No propone una solución estructural». «No hay debate ni propuestas serias», ha sentenciado después de que ayer los 27 acordaran agilizar las expulsiones de solicitantes de asilo a los que se les niega la acogida.

Turull considera que hay una «deshumanización increíble» en este debate y ha reclamado a la Unión Europea «un planteamiento conjunto» que incluya «medidas estructurales» de acción en los países de origen. «Tenemos que poner humanidad aquí porque estamos hablando de seres humanos», ha recordado el dirigente de la formación de Carles Puigdemont. En este sentido, ha señalado que en Europa, y también en Cataluña, hay dos factores clave en materia de inmigración. El primero, según ha dicho, es que se necesita un «debate serio» con «medidas serias» y, por otro lado, ha apuntado que también se debe abordar el incremento de la esperanza de vida de la población. «El coste es mucho mayor, pero el traje es el mismo y se está desgarrando por todos lados», ha advertido.

Sobre Cataluña, Jordi Turull ha advertido que el estado del bienestar en Cataluña está muy tensionado porque, según ha dicho, «no se han tomado medidas». «Medidas no de postureo para que todos puedan mantener el nivel de vida que se merecen por su esfuerzo», ha defendido, y ha apuntado que el país genera «suficientes recursos para que no pasen estas cosas». Así, el dirigente de Junts ha dejado claro que Cataluña podría tener muchos más médicos, mucho mejores escuelas y muchas más políticas de vivienda, pero ha señalado el déficit fiscal como el principal problema que impide desplegar más políticas sociales en Cataluña. «El Estado español cada año se queda con 22.000 millones de euros. Se van y no vuelven», ha sentenciado.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, en un acto en Barcelona este sábado / Maria Pratdesaba (ACN)

Turull: «Aliança Catalana es extrema derecha»

Por otro lado, Jordi Turull ha considerado que Aliança Catalana es una formación de «extrema derecha» por sus «planteamientos y por sus referentes en Europa», pero no ha querido profundizar mucho en hablar de la formación de Sílvia Orriols. Tampoco ha querido hablar de futuros pactos postelectorales después de las elecciones municipales porque «hablar de eso ahora es vender la piel del oso antes de cazarlo». Tras que el portavoz de Junts en el Parlamento, Salvador Vergés, afirmara que su formación descarta pactos con AC en la cámara catalana porque es «racista», el dirigente de Junts ha insistido en que tienen marcadas «líneas rojas» con partidos que «no respetan los derechos fundamentales». Asimismo, ha restado credibilidad a las encuestas que muestran un crecimiento exponencial de Aliança y ha señalado que hay intencionalidad política. «Las encuestas no son inocentes, todas intentan crear un relato«, ha subrayado, y ha recordado que en las pasadas elecciones al Parlamento los sondeos les daban peores resultados que los obtenidos en las urnas. «Hay gente que nos quiere distraer», ha remachado.

Junts ve la legislatura de Sánchez en «concurso de acreedores»

Finalmente, Jordi Turull ha dicho que la legislatura de Pedro Sánchez está en «concurso de acreedores» porque hay incumplimientos como la oficialidad del catalán o la aplicación de la amnistía, entre otros, pendientes de resolver: «Nos deben cosas y las queremos cobrar». «Creo que la decisión que hemos tomado es la correcta porque el PSOE no reacciona hasta que no ve el abismo», ha defendido, y ha reconocido que el «mea culpa» entonado por el presidente del gobierno español fue bien recibido por la formación de Puigdemont, pero que no reconduce la ruptura anunciada hace un mes. «Las palabras de Sánchez cargan de razón a Junts», ha subrayado Turull, y ha dejado claro que no harán «giros de volante».