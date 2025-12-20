El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat les figures dels expresidents Josep Tarradellas, Pasqual Maragall i José Montilla, però també la de Jordi Pujol. Ho ha fet en la seva intervenció durant el consell nacional del PSC, on ha destacat que l’expresident i exlíder de Convergència representa un model que combina identitat i respecte als drets individuals. Durant el seu discurs, ha subratllat la necessitat de recuperar valors de diàleg i inclusió i ha apel·lat a “combatre” les forces que propugnen l’odi i els “quintacolumnistes” de l’extrema dreta a Europa. En aquest sentit, ha remarcat els valors socialistes i europeus davant una extrema dreta que assegura que lidera el president nord-americà Donald Trump a escala global.
El president dels socialistes catalans, que ha fet una part de la seva intervenció en castellà, ha dit que avui Catalunya és “rellevant políticament” i ha destacat el seu paper per “articular una Espanya plural i diversa”, a través de la solidaritat i posant en pràctica la “política útil”. En aquest sentit, ha fet referència al llegat de diversos presidents de la Generalitat i ha fet referència a la “política visionària” que defensava Maragall; l'”eficaç” de José Montilla; la “institucional” de Tarradellas, i el “catalanisme tan integrador” que va promoure Jordi Pujol. Amb tot, ha tingut un record especial per a Pasqual Maragall, coincidint amb els 22 anys de la presa de possessió, i ha subratllat la seva idea que Catalunya era “indissociable” de la seva idea d’Espanya i d’Europa. “Els socialistes estem treballant la Catalunya de Maragall, Montilla Tarradellas i Pujol”, sentenciat.
Amb tot, Illa ha reivindicat aquest dissabte els valors socialistes i europeus davant d’una extrema dreta que assegura que lidera Trump a escala global i s’ha referit al document estratègic de l’administració Trump en què s’adverteix que Europa s’enfronta a una “desaparició civilitzatòria”. En aquest sentit, ha qualificat el projecte europeu d’una història d’èxit construïda després de dues guerres mundials i ha afirmat que valors europeus com ara la igualtat, l’estat del benestar i la fraternitat són precisament “el que per a alguns és una amenaça”. “Això és el que els fa por: els valors d’Europa”, ha assegurat, i ha alertat d’un procés de deshumanització impulsat per governs i moviments ultres, i ha cridat a actuar.
Combatre l’extrema dreta amb “la veritat”
Illa ha afirmat textualment que l’única cosa bona que pot aportar Trump és que la seva manera d’actuar desperti Europa: “Volem que Trump i els seus socis ultres escriguin el nostre futur?”, ha preguntat. El líder socialista ha advocat per aixecar un projecte polític europeu que avanci en els pròxims anys cap als Estats Units d’Europa a través del federalisme. Així, ha dit que no s’ha de témer l’extrema dreta, però que se l’ha de combatre “amb la veritat, l’evidència i el saber”.