El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado las figuras de los expresidentes Josep Tarradellas, Pasqual Maragall y José Montilla, pero también la de Jordi Pujol. Lo ha hecho en su intervención durante el consejo nacional del PSC, donde ha destacado que el expresidente y exlíder de Convergència representa un modelo que combina identidad y respeto a los derechos individuales. Durante su discurso, ha subrayado la necesidad de recuperar valores de diálogo e inclusión y ha apelado a «combatir» las fuerzas que propugnan el odio y los «quintacolumnistas» de la extrema derecha en Europa. En este sentido, ha remarcado los valores socialistas y europeos frente a una extrema derecha que asegura que lidera el presidente estadounidense Donald Trump a escala global.

El presidente de los socialistas catalanes, que ha hecho una parte de su intervención en castellano, ha dicho que hoy Cataluña es «relevante políticamente» y ha destacado su papel para «articular una España plural y diversa», a través de la solidaridad y poniendo en práctica la «política útil». En este sentido, ha hecho referencia al legado de varios presidentes de la Generalitat y ha mencionado la «política visionaria» que defendía Maragall; la «eficaz» de José Montilla; la «institucional» de Tarradellas, y el «catalanismo tan integrador» que promovió Jordi Pujol. Con todo, ha tenido un recuerdo especial para Pasqual Maragall, coincidiendo con los 22 años de la toma de posesión, y ha subrayado su idea de que Cataluña era «indisociable» de su idea de España y de Europa. «Los socialistas estamos trabajando la Cataluña de Maragall, Montilla Tarradellas y Pujol», sentenció.

Con todo, Illa ha reivindicado este sábado los valores socialistas y europeos frente a una extrema derecha que asegura que lidera Trump a escala global y se ha referido al documento estratégico de la administración Trump en el que se advierte que Europa se enfrenta a una «desaparición civilizatoria». En este sentido, ha calificado el proyecto europeo de una historia de éxito construida después de dos guerras mundiales y ha afirmado que valores europeos como la igualdad, el estado del bienestar y la fraternidad son precisamente «lo que para algunos es una amenaza». «Eso es lo que les da miedo: los valores de Europa», ha asegurado, y ha alertado de un proceso de deshumanización impulsado por gobiernos y movimientos ultras, y ha llamado a actuar.

El presidente Salvador Illa, en el Consejo Nacional del PSC este sábado / ACN

Combatir la extrema derecha con «la verdad»

Illa ha afirmado textualmente que lo único bueno que puede aportar Trump es que su manera de actuar despierte a Europa: «¿Queremos que Trump y sus socios ultras escriban nuestro futuro?», ha preguntado. El líder socialista ha abogado por levantar un proyecto político europeo que avance en los próximos años hacia los Estados Unidos de Europa a través del federalismo. Así, ha dicho que no se debe temer a la extrema derecha, pero que se le debe combatir «con la verdad, la evidencia y el saber».