VÍDEO | El desacomplexat vídeo de campanya d’un candidat de Tivissa

Junts per Tivissa ha posat música a la seva campanya electoral per a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. A ritme de rap i de la mítica Black or White de Michael Jackson, el candidat de Junts per l’alcaldia d’aquesta localitat de Tarragona, Jaume Martí, ha gravat un videoclip que ja s’està viralitzant a les xarxes socials i que permet conèixer una mica més d’aquest municipi i de les propostes de l’alcaldable. En aquesta trencadora proposta, Martí s’acompanya d’altres membres de la llista que es presenta en els pròxims comicis.

Amb el títol Superway, la cançó sona mentre Martí recórrer carrers i places del poble o mentre es mostren plantacions de Tivissia i la Llaberia, el petit poble medieval que es troba a 680 metres sobre el nivell del mar. Utilitzant una base instrumental del tema de Michael Jackson, el candidat de Junts canta que “la unió és la força, no ho dubtis i comença a pensar. Junts podem trobar-nos, si t’apuntes tornarà el bon govern”. Altres frases que es poden escoltar són aquestes: “Tenim projectes, tenim ganes de començar”, “Pensa, que Junts som imparables” o “És Junts, és guai, escolta bé”. Jaume Martí tenia la intenció de fer-ser escoltar i de fer arribar la seva proposta com a candidat al màxim de persones possibles i, amb aquest videoclip desacomplexat, està aconseguint, si més no, que se’n parli. Els veïns de Tivissa van tenir l’oportunitat de veure el vídeo en primícia dissabte passat, durant l’acte de presentació de Martí.

Junts, present a 728 municipis catalans

Aquest dimarts, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, i el seu secretari Política Municipal, David Saldoni; han anunciat que el partit presentarà llista per a les eleccions del 28 de maig a 728 municipis. Turull, que ha recordat que Junts és una formació que va néixer fa tres anys, ha remarcat que “són les primeres eleccions” a les quals es presenten. Segons el secretari general, els comicis municipals són els que permeten veure “quina implantació territorial” té cada partit i ha afirmat que, per ells, és tan “important la capital de Catalunya com el poble més remot del país”.