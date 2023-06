El Parlament porta a la Fiscalia les incompareixences a la comissió Pegasus

La Mesa del Parlament ha anunciat que denunciarà a la Fiscalia les incompareixences de diversos polítics espanyols a la comissió de la cambra que investiga el cas Pegasus. Junts, ERC i la CUP han votat a favor de la mesura després que l’expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, l’exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría i els exdelegats del govern espanyol a Catalunya Enric Millo i Maria Eugènia Gay hagin rebutjat assistir a la comissió. Fins ara el ministeri públic mai ha donat resposta als requeriments de la cambra quan s’ha activat el mecanisme.

El reglament del Parlament permet traslladar a la Fiscalia qualsevol incompareixença. “Si la persona convocada desatén, voluntàriament, el requeriment de comparèixer davant una comissió d’investigació, la Mesa del Parlament n’ha de donar compte al Ministeri Fiscal, als efectes de substanciar la responsabilitat penal que hi pugui correspondre”, diu l’art. 68.3. El PSC, en canvi, s’hi ha oposat al·legant que un informe del Consell d’Estat avala que els càrrecs del govern espanyol no assisteixin a una comissió d’investigació d’un Parlament perquè no hi estan obligats.

La nova Mesa del Parlament, amb Anna Erra al capdavant, durant una reunió / ACN

Només Rajoy ha respost a la comissió Pegasus

Tant Rajoy, com Sáenz de Santamaría, Gay i Millo han estat citats fins a dues vegades a la comissió d’investigació sobre l’ús del programari espia Pegasus contra polítics i activistes independentistes. Dels quatre, només Rajoy s’ha excusat enviant un burofax i sota el paraigua dels dictàmens del Consell d’Estat. Els altres tres no han donat cap resposta al Parlament. Fa tres mesos els partits independentistes van anunciar que es plantejaven portar els casos a la Fiscalia, tot i que fins ara mai s’ha obert cap diligència ni procés quan s’han denunciat casos similars.

En una sessió del mes de març, la comissió havia citat Teresa Cunillera, exdelegada del govern espanyol a Catalunya; Margarita Robles, ministra de Defensa; Fernando Grande-Marlaska, ministre d’Interior; Pedro Sánchez, president del govern espanyol; Carmen Calvo, exvicepresidenta primera; Nadia Calviño, vicepresidenta primera; i Yolanda Díaz, vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social. Cap d’ells es va presentar i no tots van considerar que la petició del Parlament mereixia una resposta.