L’aranès, reconegut com a llengua vehicular a l’escola

L’aranès ja ha rebut llum verda per convertir-se en llengua vehicular a l’escola. Ho ha aprovat aquest dimecres el ple del Parlament a petició de la síndica d’Aran, Maria Vergés, que va presentar una proposició de llei de modificació de la disposició addicional de la Llei 8/2022, del 9 de juny, sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari. En la seva intervenció, Vergés ha explicat que la intenció del Conselh Generau és evitar interpretacions “errònies” que posin en risc un sistema “d’èxit” i “únic” a tot l’estat. A més, ha remarcat que consolidar l’aranès al sistema educatiu era “imprescindible”. La tramitació per modificar la llei del català ha tirat endavant amb el vot en contra de Vox i les abstencions de la CUP, Ciutadans (Cs) i el Grup mixt.

La indignació a l’Aran acaba amb aquest reconeixement

L’aprovació per unanimitat al Parlament de la Llei 8/2022 el juny passat -que volia protegir el català a l’ensenyament no universitari de la sentència del 25% del TSJC- va indignar els ciutadans de la Vall d’Aran, que van considerar que posava en perill la continuació de l’aranès com a llengua vehicular a les escoles. De fet, tal com ha recordat la síndica d’Aran aquest dimecres, que no es reconegués l’aranès com a llengua vehicular es va rebre com un “atac a la llengua i l’escola aranesa”. Ja fa mesos que les autoritats araneses reclamen que es modifiqui aquesta llei, malgrat que des del Govern se’ls va assegurar que la seva llengua mantenia el caràcter de llengua vehicular. L’objectiu del Conselh Generau era que aquest vehicularitat quedés explícita i així ha sigut en el ple d’aquesta setmana a la cambra catalana.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, s’ha reunit amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Parlament | ACN

Vergés ha detallat quina és la situació de l’aranès actualment. Ha concretat que l’ús social d’aquesta llengua està per sota del 20%. Una xifra que evidencia la necessitat de protegir una “llengua amenaçada”. Per això, la síndica d’Aran ha afegit que regular legalment l’aranès en l’ensenyament no universitari era imprescindible i necessari.

El Parlament ha aprovat modificar la Llei amb els 104 vots favorables d’ERC, Junts per Catalunya, PSC i En Comú Podem, les 17 abstencions de la CUP, Cs i el Grup mixt i els nou vots en contra del partit ultradretà.