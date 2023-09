Junts xifra en 450.000 milions el deute històric de l’Estat amb Catalunya

Junts ha xifrat en 450.000 milions d’euros el deute històric de l’estat espanyol amb Catalunya. Així consta a les conclusions que el partit ha presentat a la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya (CEDHEC) del Parlament, a les quals ha tingut accés l’Agència Catalana de Notícies (ACN). En el marc dels treballs de la comissió, Junts ha proposat diverses mesures per acabar amb el dèficit fiscal català, com la condonació del deute que té Catalunya amb el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i el traspàs de les competències perquè sigui la Generalitat qui recapti tots els impostos que es generen al país.

Segons els càlculs de la formació, els 450.000 milions d’euros es reparteixen en tres grans partides: les polítiques socials (375.000 milions), el dèficit d’infraestructures (50.900 milions) i les pensions (30.000 milions). En declaracions a l’ACN, el diputat de Junts i expresident de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha denunciat que “són xifres astronòmiques, que afecten clarament el benestar de la societat”. Canadell ha recordat que els catalans són “els dotzens en benestar a l’Estat espanyol, quan ens pertocaria ser els quarts, i els 135 a nivells europeu, quan els bascos i els navarresos són el 48 i el 50”.

Josep Rull, Laura Borràs, Jordi Turull i Anna Erra, en una executiva de Junts / Junts

Junts vol tenir la “clau de la caixa”

Per pal·liar aquest greuge històric, Junts proposa reclamar al govern espanyol que el FLA condoni els 80.000 milions d’euros de deute concret per la Generalitat en els últims anys. “Aquest endeutament l’hem hagut d’assumir perquè hem tingut dèficit fiscal”, lamenta Canadell, que considera que perdonar-lo suposaria una “reducció parcial del deute històric”. L’altra gran proposta és que Catalunya tingui les “competències suficients perquè l’Agència Tributària de Catalunya recapti tots els impostos”. És una iniciativa similar a la que ERC ha posat sobre la taula en la mateixa comissió. “Cal que tinguem la clau de la caixa, i si cal, negociem una quota de solidaritat fins que tinguem un estat independent”.

“No proposem un nou sistema de finançament. Tots els sistemes que s’han fet no han solucionat el problema”, ha matisat el diputat de Junts. El següent pas és que Junts, ERC i la CUP es posin d’acord i consensuïn unes conclusions. En principi la comissió havia de fer-ho aquest dimarts, però finalment ha optat per ajornar la sessió i donar més temps als partits independentistes per posar-se d’acord.