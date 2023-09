ERC proposa que Catalunya recapti tots els impostos mentre no sigui independent

ERC vol que la Generalitat pugui recaptar i gestionar tots els impostos mentre Catalunya no sigui independent. El grup dels republicans al Parlament ha registrat aquesta setmana les conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el Deute Històric de l’Estat amb Catalunya (CEDHEC), que recull les reflexions i propostes de diversos experts, i proposa redactar una llei de finançament singular per a Catalunya. Segons ERC, la nova llei seria una bona manera de posar fi al dèficit fiscal que arrossega Catalunya des de fa dècades i és una prioritat dels republicans en les negociacions per a investir Pedro Sánchez més enllà de l’amnistia i l’autodeterminació.

La proposta d’ERC també contempla altres mesures per reparar el deute històric amb Catalunya, ja que la nova llei només serviria per evitar que el dèficit fiscal s’incrementi en el futur. Els republicans aposten per “cancel·lar el deute públic de la Generalitat en mans de l’Estat, complir amb la disposició addicional tercera de l’Estatut per compensar les inversions pressupostades i no executades entre 2014 i 2023 i revertir l’infrafinançament estructural en sanitat”. El partit considera que es tracta d’una “correcció per compensar l’infrafinançament sofert al llarg de dècades i absolutament necessàries tenint en compte que el nou model només corregiria el dèficit des de l’entrada en vigor en endavant”.

Natàlia Mas i Guix, Consellera d’Economia i Hisenda. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

Sense dèficit fiscal, Catalunya podria tenir un 50% més de pressupost

La consellera d’Economia, Natàlia Mas Guix, va assegurar el passat mes de març que Catalunya podria tenir un 50% més de pressupost amb un model de finançament diferent. La Generalitat calcula que el dèficit fiscal de Catalunya és d’uns 20.000 milions d’euros anuals, el que suposa més del 8% del PIB català. Aquesta quantitat és gairebé la meitat dels 41.000 milions de pressupost que el Parlament ha aprovat enguany.

El sistema de finançament autonòmic està pendent d’actualitzar-se des del 2014 i el govern espanyol s’ha mostrat disposat a treballar-hi durant la pròxima legislatura, però fins ara ha descartat que Catalunya pugui tenir un tractament especial. La resta de comunitats de l’estat espanyol rebutgen que Catalunya tingui un sistema propi perquè ho consideren discriminatori i perjudicial per als seus interessos.