El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat els dos decrets aprovats pel Consell de Ministres aquest dimarts i ha demanat “responsabilitat” als grups al Congrés dels Diputats perquè convalidin els dos textos aquest divendres. Ho ha demanat durant el tercer debat de política general de la vigent legislatura, on ha anunciat tres mesures complementàries que vol impulsar des de Catalunya. “Catalunya diu ‘no’ a l’especulació”, ha reblat. El president ha detallat que vol impulsar un nou fons únic de país d’emergència residencial amb 25 milions d’euros ampliables per donar resposta a situacions com la del cas Maricarmen a Madrid, la compra conjunta d’habitatge, amb un paquet de 100 milions i la transformació de sòl per contruir-hi nous habitatges. Les dues primeres iniciatives, segons ha detallat el mateix president, tindran un pressupost inicial de 125 milions d’euros. Entre les mesures anunciades, Illa també ha inclòs l’ampliació dels préstecs d’emancipació.
La primera de les tres mesures, vol comprar habitatges de persones vulnerables que estiguin amenaçades de desnonament, però sempre que s’hagin esgotat totes les altres vies per trobar una solució. La segona mesura és la transformació de sòl per construir-hi 214.000 habitatges, i ha subratllat que ja s’han fet dues convocatòries que sumen gairebé 1.000 solars. La tercera i última, vol ser un mecanisme perquè l’administració assumeixi part de la propietat de l’habitatge quan una persona no pot fer front al seu cost total. En aquest sentit, ha apuntat que la mesura és nova i que és possible gràcies a dos articles del Codi Civil de Catalunya. La fórmula plantejada pel president de la Generalitat preveu que la propietat final de l’immoble es pugui decidir al cap de 40 o 50 anys. Salvador Illa, a més, ha comunicat que s’amplien els préstecs d’emancipació, una mesura que ja està en funcionament.
El president de la Generalitat ha deixat el nou sistema de finançament per al final de la seva intervenció, i ha instat els grups parlamentaris a no deixar perdre els 4.700 milions addicionals per a Catalunya. “Hem patit massa anys un model caducat i una falta de valentia política per afrontar la seva reforma. Catalunya ha complert amb la seva responsabilitat. Ha acordat una molt bona proposta, l’única sobre la taula on tothom guanya”, ha exposat, demanat als partits catalans que demostrin “coherència i valentia” al Congrés. Un altre aspecte que ha tractat de passada és el de la seguretat, comprometent-se a lluitar contra la tinença d’armes, “siguin blanques o de foc”. “A Catalunya qui la fa la paga, sense excepcions”, ha sentenciat. Pel que fa a l’educació, i més enllà de fer referència a la mesa de partits de la setmana passada, Illa ha posat sobre la taula una propoosta concreta: regular la condició d'”autoritat pública” dels mestres i professors de centres educatius no universitaris.
Illa demana l’aplicació immediata de l’amnistia
D’altra banda, en l’hora i mitja que ha durat la seva intervenció, Illa ha fet al·lusió a l’aplicació de la llei d’amnistia i ha demanat la immediata aplicació de la norma per part de la justícia espanyola: “És d’obligat compliment”. Així, ha desitjat que en el pròxim debat de política general se celebri amb la presència del president a l’exili i líder de Junts, Carles Puigdemont. “Vull que en el següent debat que tinguem en aquest Parlament comptem amb la presència del president Puigdemont, que Oriol Junqueras tingui els drets polítics. També vull que a la resta de diputats encara encausats, els senyors Lluís Puig i Josep Maria Jové, se’ls apliqui l’amnistia tal com la va concebre el legislador, i al conjunt de ciutadans que han de ser beneficiaris i als quals encara no se’ls ha aplicat”, ha dit, insistint que “la immensa majoria de ciutadans de Catalunya i Espanya apostem pel retrobament”.
Catalunya acollirà conferència per la democràcia i un programa d’ajuda a Ucraïna
D’altra banda, Illa ha anunciat que Catalunya acollirà al novembre una conferència de regions per la democràcia. La voluntat d’aquesta trobada, segons ha dit, és reunir governs i territoris de tot el món “compromesos amb la democràcia, l’estat de dret i els valors europeus”. Sense esmentar els participants, Illa ha destacat la necessitat de construir “una gran aliança democràtica” per demostrar que els demòcrates “són majoria”. En aquest sentit, ha defensat que “és fals que la democràcia no sigui capaç de donar resposta a les necessitats de la ciutadania”, alertant així sobre “l’erosió persistent, intencionada i desvergonyida” de la democràcia i ha subratllat que s’ha de decidir entre “democràcia o autoritarisme”. “Catalunya ja ha triat la democràcia”, ha sentenciat. Així mateix, Illa ha anunciat la posada en marxa del programa per reforçar la contribució de Catalunya en la reconstrucció d’Ucraïna. El pla, segons ha detallat, implicarà el sistema de salut català, les universitats i els centres de recerca, els governs locals, el teixit econòmic.