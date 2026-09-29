El Consell de Ministres del govern espanyol ha decidit trossejar el decret d’habitatge i ha aprovat aquest dimarts dos textos en matèria d’habitatge arran del cas Maricarmen, el desnonament d’una dona de 87 anys a Madrid que ha provocat protestes a Madrid i Barcelona. Amb aquesta solució d’urgència, el gabinet de Pedro Sánchez intenta evitar un altre naufragi en aquesta matèria per falta de la majoria necessària al Congrés. El primer paquet executiu inclou mesures d’impacte com la prohibició de compra d’habitatges per part de fons voltor fins al 2028, la suspensió dels desnonaments fins al 2030 i la regulació dels lloguers de temporada i per habitacions. L’executiu espanyol ja ha sol·licitat la celebració d’un ple extraordinari a la cambra baixa, que se celebrarà aquest divendres, amb l’objectiu de convalidar d’urgència ambdues normes. Per aconseguir-ho, necessita el suport de tots els socis de la investidura, des de Podem, ERC i Bildu fins a Junts i el PNB, però a hores d’ara no està garantit.
Després d’una reunió del Consell de Ministres tensa, llarga –que ha començat més tard del previst per l’estira-i-arronsa intern entre PSOE i Sumar–, la ministra d’Habitatge, Isabel Rodríguez, ha comparegut davant els periodistes per anunciar un acord de “molta rellevància social” que, segons el seu punt de vista, ha de permetre “reconstruir la majoria social” al Congrés. L’articulat de la norma, segons ha detallat, s’estructura en quatre grans blocs destinats a frenar les remissions forçoses, aturar les operacions especulatives, combatre el frau en la modalitat de lloguer turístic i temporal i reduir la càrrega financera de les famílies. A més, el ministeri preveu la posada en marxa del projecte ‘Tu casa’ per facilitar la compra del primer immoble i bonificacions fiscals per a rendes inferiors als 30.000 euros.
A banda d’ampliar la vigència de l’escut social fins al 31 de desembre del 2030, la ministra ha detallat que el Consell de Ministres ha “reordenat” la fiscalitat de les societats anònimes cotitzades d’inversió al mercat immobiliari perquè “reorientin les inversions a l’habitatge assequible” i no a “l’àmbit de l’especulació”. A més, s’han inclòs bonificacions per pagar el lloguer per a les famílies amb ingressos de menys de 33.000 euros que potencialment poden arribar a 1,6 milions de persones. D’altra banda, s’ha afegit un “nou impost als pisos turístics amb un IVA del 10%” i s’ha activat un mecanisme de finançament de préstecs per a comprar el primer habitatge a interès 0%.
Xoc entre els socis de govern per la renovació automàtica dels contractes de lloguer
L’acord ha estat fruit d’una intensa negociació a l’interior de la coalició, però també s’ha negociat amb grups polítics i entitats socials. El principal escull ha estat la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer de manera indefinida, una exigència central de Sumar i del Sindicat de Llogateres que finalment s’ha segregat en el segon decret aprovat. La proposta final incorpora la renovació automàtica dels contractes, amb salvaguardes davant de determinades circumstàncies. La ministra ha explicat que la mesura pretén donar més estabilitat a les persones que viuen de lloguer i evitar que el lloguer suposi viure “en suspens”, prenent com a referència models existents en altres països europeus. “És una norma ambiciosa”, ha subratllat durant la presentació dels dos reials decrets.
Aquesta fórmula d’ampliació indefinida del contracte de lloguer va generar el rebuig inicial de l’ala socialista de l’executiu espanyol, ja que argumentava la dificultat per a la seva convalidació parlamentària. El PSOE tem que la mesura inclosa en el segon decret allunyi formacions com Junts o el PNB, de les quals depèn que qualsevol dels dos textos tiri endavant a la cambra baixa. D’aquesta manera, el primer decret recull la pròrroga dels contractes vigents per dos anys –fins al 31 de desembre de 2028–, mentre que el segon decret, centrat en la renovació indefinida, afronta un recorregut incert davant la manca d’aval assegurat per part dels socis d’investidura.
La restricció de la compra d’habitatge a fons d’inversió internacional, es tracta d’una iniciativa que sí que compta amb un consens majoritari a la cambra –va ser plantejada directament per Junts en converses prèvies–, però els juntaires estan a l’expectativa de veure el text per posicionar-se en un sentit o en un altre de cara al ple extraordinari de divendres. A més, el PNB i Podem són altres formacions que encara no han donat el vistiplau als dos textos que ha presentat el Govern.