El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros este martes y ha pedido “responsabilidad” a los grupos en el Congreso de los Diputados para que convaliden los dos textos este viernes. Lo ha pedido durante el tercer debate de política general de la actual legislatura, donde ha anunciado tres medidas complementarias que quiere impulsar desde Cataluña. «Cataluña dice ‘no’ a la especulación», ha remachado. El presidente ha detallado que quiere impulsar un nuevo fondo único de país de emergencia residencial con 25 millones de euros ampliables para dar respuesta a situaciones como el caso Maricarmen en Madrid, la compra conjunta de vivienda, con un paquete de 100 millones y la transformación de suelo para construir nuevas viviendas. Las dos primeras iniciativas, según ha detallado el propio presidente, tendrán un presupuesto inicial de 125 millones de euros. Entre las medidas anunciadas, Illa también ha incluido la ampliación de los préstamos de emancipación.

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La primera de las tres medidas, quiere comprar viviendas de personas vulnerables que estén amenazadas de desahucio, pero siempre que se hayan agotado todas las otras vías para encontrar una solución. La segunda medida es la transformación de suelo para construir 214.000 viviendas, y ha subrayado que ya se han realizado dos convocatorias que suman casi 1.000 solares. La tercera y última, quiere ser un mecanismo para que la administración asuma parte de la propiedad de la vivienda cuando una persona no pueda afrontar su coste total. En este sentido, ha apuntado que la medida es nueva y que es posible gracias a dos artículos del Código Civil de Cataluña. La fórmula planteada por el presidente de la Generalitat prevé que la propiedad final del inmueble se pueda decidir al cabo de 40 o 50 años. Salvador Illa, además, ha comunicado que se amplían los préstamos de emancipación, una medida que ya está en funcionamiento.

El presidente de la Generalitat ha dejado el nuevo sistema de financiamiento para el final de su intervención, e instó a los grupos parlamentarios a no dejar perder los 4.700 millones adicionales para Cataluña. «Hemos sufrido demasiados años un modelo caducado y una falta de valentía política para afrontar su reforma. Cataluña ha cumplido con su responsabilidad. Ha acordado una muy buena propuesta, la única sobre la mesa donde todos ganan», ha expuesto, pidiendo a los partidos catalanes que demuestren «coherencia y valentía» en el Congreso. Otro aspecto que ha tratado de pasada es el de la seguridad, comprometiéndose a luchar contra la tenencia de armas, «sean blancas o de fuego». «En Cataluña quien la hace la paga, sin excepciones», ha sentenciado. En cuanto a la educación, y más allá de hacer referencia a la mesa de partidos de la semana pasada, Illa ha planteado una propuesta concreta: regular la condición de «autoridad pública» de los maestros y profesores de centros educativos no universitarios.

Illa pide la aplicación inmediata de la amnistía

Por otro lado, en la hora y media que ha durado su intervención, Illa ha hecho alusión a la aplicación de la ley de amnistía y ha pedido la inmediata aplicación de la norma por parte de la justicia española: «Es de obligado cumplimiento». Así, ha deseado que en el próximo debate de política general se celebre con la presencia del presidente en el exilio y líder de Junts, Carles Puigdemont. «Quiero que en el siguiente debate que tengamos en este Parlamento contemos con la presencia del presidente Puigdemont, que Oriol Junqueras tenga los derechos políticos. También quiero que a los demás diputados aún encausados, los señores Lluís Puig y Josep Maria Jové, se les aplique la amnistía tal como la concibió el legislador, y al conjunto de ciudadanos que deben ser beneficiarios y a los cuales aún no se les ha aplicado», ha dicho, insistiendo que «la inmensa mayoría de ciudadanos de Cataluña y España apostamos por el reencuentro».

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el debate de política general / ACN

Cataluña acogerá conferencia por la democracia y un programa de ayuda a Ucrania

Por otro lado, Illa ha anunciado que Cataluña acogerá en noviembre una conferencia de regiones por la democracia. La voluntad de este encuentro, según ha dicho, es reunir gobiernos y territorios de todo el mundo «comprometidos con la democracia, el estado de derecho y los valores europeos». Sin mencionar a los participantes, Illa ha destacado la necesidad de construir «una gran alianza democrática» para demostrar que los demócratas «son mayoría». En este sentido, ha defendido que «es falso que la democracia no sea capaz de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía», alertando así sobre «la erosión persistente, intencionada y descarada» de la democracia y ha subrayado que se debe decidir entre «democracia o autoritarismo». «Cataluña ya ha elegido la democracia», ha sentenciado. Asimismo, Illa ha anunciado la puesta en marcha del programa para reforzar la contribución de Cataluña en la reconstrucción de Ucrania. El plan, según ha detallado, implicará el sistema de salud catalán, las universidades y los centros de investigación, los gobiernos locales, el tejido económico.