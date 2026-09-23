Nova polèmica al Parlament de Catalunya arran d’un posicionament d’Aliança Catalana. La líder de la formació i alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha hagut de sortir al pas per afirmar que la diputada del seu grup Rosa Maria Soberana s’havia “equivocat” en donar suport a la petició de Vox a la Mesa de la cambra catalana per reconsiderar la sanció imposada al seu portaveu, Joan Garriga, per haver titllat d'”assassí” l’expresident Lluís Companys després de l’acte d’homenatge celebrat al Parlament l’any passat, així com per haver acusat el PSC de “gastar-se els diners en drogues i putes” durant una sessió plenària del maig del 2025.
El conflicte s’ha desencadenat després que la Junta de Portaveus abordés aquest dimarts les sol·licituds de reconsideració de les amonestacions a Garriga per incompliment del codi de conducta. En aquesta reunió, tant el PP com Aliança Catalana han traslladat el seu suport a Vox en el seu posicionament sobre la petició de reconsiderar les amonestacions a Garriga per incompliment del codi de conducta de la Cambra. Després de transcendir la decisió d’Aliança, la mateixa Soberana ha intentat rectificar a través d’un missatge a la xarxa social X, al·legant que s’ha “equivocat en el sentit del vot sobre la sanció pels cartells de Vox”.
Avui m’he equivocat en el sentit del vot sobre la sanció pels cartells de Vox.— Rosa M Soberana (@RosaMSoberana) September 22, 2026
Ho deixo clar: Aliança Catalana NO està a favor de retirar-la i condemna els ignominiosos cartells contra el president Companys.
Entrarem un escrit a la Mesa per deixar-ne constància.
La diputada ha assegurat que la seva formació no està a favor de retirar la sanció a Garriga, ha condemnat els cartells contra el president Companys i ha anunciat la presentació d’un escrit a la Mesa per deixar constància del seu posicionament real. Després del comentari de Soberana, Sílvia Orriols ha insistit que la diputada “s’ha equivocat” en la votació a la Junta de Portaveus. “En cap cas Aliança Catalana tolera ni avala que Vox digui assassí a Lluís Companys. Dir-li assassí a algú sense proves no és llibertat d’expressió, és calumniar”, ha afegit.
La @RosaMSoberana s'ha equivocat a la votació d'avui a la Junta de Portaveus. En cap cas Aliança Catalana tolera ni avala que vox li digui assassí a en Lluís Companys.— Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) September 22, 2026
Dir-li assassí a algú sense proves no és llibertat d'expressió, és calumniar.
Junts, la CUP i Josep Costa desmunten la versió de l'”error” en el vot
La justificació de l’equivocació puntual presentada per Aliança Catalana ha trobat una rèplica immediata per part de la resta de grups i d’antics membres de la Mesa. Des de Junts per Catalunya, s’ha recordat que a la Junta de Portaveus no hi ha un botó que es pugui prémer per error, i és el representant del grup qui fixa el sentit del seu posicionament. En una línia similar s’ha pronunciat l’exvicepresident del Parlament Josep Costa, qui ha qüestionat directament la possibilitat d’un error tècnic o de votació. Costa ha recordat que a la Junta de Portaveus “no hi ha votacions amb botó ni a mà alçada”, sinó que els grups argumenten les seves posicions en un debat que queda gravat i transcrit. “Pots dir bajanades o barbaritats, però no equivocar-te a la votació”, ha assegurat, qüestionant el relat de la formació d’Orriols. I ha afegit que només es vota en la Mesa, i que Aliança no té cap representant en aquest òrgan parlamentari que sí que pren decisions concretes per votació, un cop escoltats els grups a la Junta de Portaveus.
Informació de servei:— Josep Costa (@josepcosta) September 22, 2026
A la Junta de Portaveus no hi ha votacions amb botó ni a mà alçada. Es reuneix a porta tancada i els partits argumenten a favor o en contra. Tot queda gravat i transcrit però no es publica.
Pots dir bajanades o barbaritats però no equivocar-te a la votació.
Des de la CUP han rebatut el relat d’Orriols recordant que a la Junta de Portaveus la formació “sempre” ha donat suport a Vox en aquesta qüestió, argumentant que titllar Companys d’assassí s’empara en la llibertat d’expressió. “No és un error puntual, no mentiu, aquest argument l’heu fet servir diferents cops perquè és el que penseu”, ha denunciat el diputat Dani Cornellà a través del seu compte a X. “Novament, Aliança s’ha posat al costat del feixisme i l’espanyolisme per atacar la memòria del nostre país. Aliança ha legitimat la persecució espanyolista contra l’honor de Companys i dels milers de catalans republicans assassinats pel feixisme. És un insult a la memòria i al país”, ha reblat.
A la Junta de Portaveus sempre heu donat suport a #VOX en aquesta qüestió, afirmant que dir que "el President Lluís Companys era un assassí" és llibertat d'expressió! No és un error puntual, no mentiu, aquest argument l'heu fet servir diferents cops perquè és el que penseu. https://t.co/XQ0udNMgOy— Dani Cornellà #Independència #EcoSocialisme (@danicornella) September 22, 2026