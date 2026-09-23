Nueva polémica en el Parlamento de Cataluña a raíz de una postura de Aliança Catalana. La líder de la formación y alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha tenido que salir al paso para afirmar que la diputada de su grupo Rosa Maria Soberana se había «equivocado» al apoyar la petición de Vox a la Mesa de la cámara catalana para reconsiderar la sanción impuesta a su portavoz, Joan Garriga, por haber tildado de «asesino» al expresidente Lluís Companys tras el acto de homenaje celebrado en el Parlamento el año pasado, así como por haber acusado al PSC de «gastarse el dinero en drogas y putas» durante una sesión plenaria de mayo de 2025.

Rosa Maria Soberana de Aliança en la sesión de control/Bernat Vilaró

El conflicto se ha desencadenado después de que la Junta de Portavoces abordara este martes las solicitudes de reconsideración de las amonestaciones a Garriga por incumplimiento del código de conducta. En esta reunión, tanto el PP como Aliança Catalana han trasladado su apoyo a Vox en su postura sobre la petición de reconsiderar las amonestaciones a Garriga por incumplimiento del código de conducta de la Cámara. Tras trascender la decisión de Aliança, la misma Soberana ha intentado rectificar a través de un mensaje en la red social X, alegando que se ha «equivocado en el sentido del voto sobre la sanción por los carteles de Vox».

Avui m’he equivocat en el sentit del vot sobre la sanció pels cartells de Vox.



Ho deixo clar: Aliança Catalana NO està a favor de retirar-la i condemna els ignominiosos cartells contra el president Companys.



Entrarem un escrit a la Mesa per deixar-ne constància. — Rosa M Soberana (@RosaMSoberana) September 22, 2026

La diputada ha asegurado que su formación no está a favor de retirar la sanción a Garriga, ha condenado los carteles contra el presidente Companys y ha anunciado la presentación de un escrito a la Mesa para dejar constancia de su posicionamiento real. Tras el comentario de Soberana, Sílvia Orriols ha insistido en que la diputada «se ha equivocado» en la votación en la Junta de Portavoces. «En ningún caso Aliança Catalana tolera ni avala que Vox llame asesino a Lluís Companys. Llamar asesino a alguien sin pruebas no es libertad de expresión, es calumniar», ha añadido.

La @RosaMSoberana s'ha equivocat a la votació d'avui a la Junta de Portaveus. En cap cas Aliança Catalana tolera ni avala que vox li digui assassí a en Lluís Companys.



Dir-li assassí a algú sense proves no és llibertat d'expressió, és calumniar. — Sílvia Orriols (@orriolsderipoll) September 22, 2026

Junts, la CUP y Josep Costa desmienten la versión del «error» en el voto

La justificación del error puntual presentada por Aliança Catalana ha encontrado una réplica inmediata por parte del resto de grupos y de antiguos miembros de la Mesa. Desde Junts per Catalunya, se ha recordado que en la Junta de Portavoces no hay un botón que se pueda presionar por error, y es el representante del grupo quien fija el sentido de su posicionamiento. En una línea similar se ha pronunciado el exvicepresidente del Parlamento Josep Costa, quien ha cuestionado directamente la posibilidad de un error técnico o de votación. Costa ha recordado que en la Junta de Portavoces «no hay votaciones con botón ni a mano alzada», sino que los grupos argumentan sus posiciones en un debate que queda grabado y transcrito. «Puedes decir tonterías o barbaridades, pero no equivocarte en la votación», ha asegurado, cuestionando el relato de la formación de Orriols. Y ha añadido que solo se vota en la Mesa, y que Aliança no tiene ningún representante en este órgano parlamentario que sí toma decisiones concretas por votación, una vez escuchados los grupos en la Junta de Portavoces.

Informació de servei:

A la Junta de Portaveus no hi ha votacions amb botó ni a mà alçada. Es reuneix a porta tancada i els partits argumenten a favor o en contra. Tot queda gravat i transcrit però no es publica.

Pots dir bajanades o barbaritats però no equivocar-te a la votació. — Josep Costa (@josepcosta) September 22, 2026

Desde la CUP han refutado el relato de Orriols recordando que en la Junta de Portavoces la formación «siempre» ha apoyado a Vox en esta cuestión, argumentando que llamar asesino a Companys se ampara en la libertad de expresión. «No es un error puntual, no mintáis, este argumento lo habéis usado varias veces porque es lo que pensáis», ha denunciado el diputado Dani Cornellà a través de su cuenta en X. «Nuevamente, Aliança se ha puesto del lado del fascismo y el españolismo para atacar la memoria de nuestro país. Aliança ha legitimado la persecución españolista contra el honor de Companys y de los miles de catalanes republicanos asesinados por el fascismo. Es un insulto a la memoria y al país», ha rematado.