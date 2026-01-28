El Parlament accepta la nova pròrroga pressupostària del Govern

El Parlament ha validat aquest dimecres la pròrroga pressupostària de la Generalitat. L’hemicicle ha validat el decret llei 23/2025, que atorga al Govern l’autorització per mantenir l’activitat pública mentre no aconsegueix la majoria per aprovar els comptes anuals. La norma ha estat defensada davant el plenari per la consellera d’Economia i Finances de l’executiu, Alícia Romero, i ha rebut els vots afirmatius dels socis de la investidura de Salvador Illa, ERC i els Comuns, a més del PSC; i les abstencions de Junts per Catalunya i la CUP. Amb el sí dels diputats, l’executiu podrà entomar operacions de deute, atorgar avals i fer altres operacions necessàries per continuar amb l’activitat de les administracions.
Durant el plenari, Romero ha enumerat les despeses necessàries que permetrà activar la pròrroga, davant la incapacitat de la majoria d’investidura per acordar uns pressupostos públics. Entre altres qüestions, ha destacat el finançament i les garanties públiques, així com les retribucions dels funcionaris o l’autorització de les pensions. Els socis d’investidura dels socialistes, però, han criticat l’executiu, a qui alerten que “se li acumulen els deures”. El diputat d’Esquerra Republicana, Albert Salvadó, ha retret a Illa que “li costi complir els acords tancats”, talment com a la seva matriu madrilenya, el PSOE. Així, ha collat els socialistes perquè aconsegueixin tirar endavant al Congrés dels Diputats el pacte per la reforma del finançament, que els republicans situen com a condició sine qua non per aprovar uns comptes catalans. Per la seva banda, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha advertit que no hi haurà suport als pressupostos fins que no estiguin implementats els acords tancats el 2025.
Crítiques i “estancament”
Des de Junts han estat crítics amb el decret de pròrroga pressupostària, i ha lamentat que encara no hi hagi uns comptes públics sobre la taula. Segons el diputat independentista, Joan Canadell, Illa està implementant un “viatge cap a l’espanyolització” de les institucions catalanes, i l’insta a presentar una proposta de pressupostos. En aquest sentit, ha sentenciat que “el Tripartit fa aigües”, i ha instat Romero a acostar-se a les seves postures, amb rebaixes fiscals i un “model central”. Per la seva banda, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha advertit que “tot allò que s’estanca, s’acaba podrint”; i ha alertat que unes administracions aturades afavoreixen l’extrema dreta.