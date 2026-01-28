El Parlament aprueba la nueva prórroga presupuestaria del Gobierno

El Parlament ha validado este miércoles la prórroga presupuestaria de la Generalitat. El hemiciclo ha validado el decreto ley 23/2025, que otorga al Gobierno la autorización para mantener la actividad pública mientras no consigue la mayoría para aprobar las cuentas anuales. La norma ha sido defendida ante el plenario por la consejera de Economía y Finanzas del ejecutivo, Alícia Romero, y ha recibido los votos afirmativos de los socios de investidura de Salvador Illa, ERC y los Comuns, además del PSC; y las abstenciones de Junts per Catalunya y la CUP. Con el sí de los diputados, el ejecutivo podrá emprender operaciones de deuda, otorgar avales y realizar otras operaciones necesarias para continuar con la actividad de las administraciones.

Durante el plenario, Romero ha enumerado los gastos necesarios que permitirá activar la prórroga, ante la incapacidad de la mayoría de investidura para acordar unos presupuestos públicos. Entre otras cuestiones, ha destacado la financiación y las garantías públicas, así como las retribuciones de los funcionarios o la autorización de las pensiones. Los socios de investidura de los socialistas, sin embargo, han criticado al ejecutivo, a quien advierten que «se le acumulan las tareas pendientes». El diputado de Esquerra Republicana, Albert Salvadó, ha reprochado a Illa que «le cueste cumplir los acuerdos cerrados», tal como a su matriz madrileña, el PSOE. Así, ha apremiado a los socialistas para que logren sacar adelante en el Congreso de los Diputados el pacto para la reforma de la financiación, que los republicanos sitúan como condición sine qua non para aprobar unas cuentas catalanas. Por su parte, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha advertido que no habrá apoyo a los presupuestos hasta que no estén implementados los acuerdos cerrados en 2025.

El diputado de Junts Joan Canadell, en el primer pleno posterior a la ruptura del Gobierno, el 19 de octubre del 2022 / Francesc Xavier Subias Salvó (Parlament de Catalunya)

Críticas y «estancamiento»

Desde Junts han sido críticos con el decreto de prórroga presupuestaria, y ha lamentado que todavía no haya unas cuentas públicas sobre la mesa. Según el diputado independentista, Joan Canadell, Illa está implementando un «viaje hacia la españolización» de las instituciones catalanas, y lo insta a presentar una propuesta de presupuestos. En este sentido, ha sentenciado que «el Tripartito hace aguas», y ha instado a Romero a acercarse a sus posturas, con rebajas fiscales y un «modelo central». Por su parte, la diputada de la CUP, Laure Vega, ha advertido que «todo aquello que se estanca, acaba pudriéndose»; y ha alertado que unas administraciones paradas favorecen a la extrema derecha.