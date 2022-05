La magistrada clau en la causa dels indults continuarà a les deliberacions

La Sala III del Tribunal Suprem ha desestimat la recusació que la Fundació Catalana de l’Esplai (FUNDESPLAI) havia presentat contra la magistrada conservadora Inés Huerta. D’aquesta manera, Huerta continuarà formant part de les deliberacions que poden portar a què els indults als líders independentistes siguin revisats aquest juny. La magistrada és una peça clau de les deliberacions perquè va substituir la jutgessa progressista Ángeles Huet, fet que ha provocat un canvi en les majories.

Part superior de la façana del Tribunal Suprem, el 2 de novembre de 2018 / ACN

El Suprem té sobre la taula 67 recursos de formacions polítiques i entitats contra els indults. Aquest divendres ha desestimat la de la Fundació Catalana de l’Esplai que demanava expressament la destitució de Inés Huerta, la magistrada conservadora que feia fallar la majoria a favor de la revisió dels indults. Aquesta recusació es basava en el fet que Huerta era membre de la Junta Electoral Central (JEC) els anys 2019 i 2020, quan aquest organisme va impedir amb el seu vot que Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn poguessin formar part de les llistes electorals. Aquest, però, no ha estat motiu suficient com perquè el Suprem hagi decidit prescindir de la magistrada, que formarà part de les deliberacions que podrien revisar els indults a partir del mes de juny.

El Suprem defensa Huerta davant de l’acusació

El Suprem ha defensat que la Fundació Esplai no té fonaments perquè “està basada en suspicàcies” que no responen a cap “dada objectiva” i només busca de manera “infundada” demostrar una pèrdua d’imparcialitat de la magistrada. De fet, en la interlocutòria, el tribunal ha assegurat que la magistrada està perfectament capacitada per portar la causa i formar part de les deliberacions.

Aquesta decisió xoca per complet amb la interlocutòria de la fundació catalana que ja van assegurar que el passat de Huerta posava en dubte la seva imparcialitat. Un fet, que el Suprem nega, ja que ha recordat que el fet de que es posi la seva imparcialitat en dubte per la participació de la magistrada en les resolucions de la JEC “no té cap mena de lògica” perquè el fet que no es permetés que els presos formessin part de les llistes electorals “no incideix en res” en la qüestió dels indults. La imparcialitat de Huerta, assegura el Suprem, “no està compromesa”.