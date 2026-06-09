Després que Miquel Salazar anunciés la seva retirada el passat 30 de maig per motius personals, la Sindicatura de Comptes de Catalunya, ja té nou síndic major. En aquest cas, Els membres del ple de la Sindicatura de Comptes han escollit aquest dimarts per unanimitat Llum Rodríguez com a síndica major. Rodríguez serà la primera dona a ocupar aquest càrrec des de la constitució de la Sindicatura de Comptes, que avui compta amb un Ple paritari, integrat per tres dones i tres homes, i una secretària general.
En una sessió extraordinària, els síndics Maria Àngels Cabasés, Anna Tarrach, Manel Rodríguez, Ferran Roquer i Josep Viñas han elegit la síndica Llum Rodríguez per dirigir la institució en substitució de Salazar que, de fet, exercia de Síndica Major per suplència per la prescripció legal de l’article 30 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, que estableix que en els casos de vacant, d’absència o de malaltia, el síndic o síndica major ha d’ésser suplert per un síndic o síndica que formi part de la Comissió de Govern.
Un càrrec per tres anys
Segons informa la Sindicatura, d’acord amb el procediment legalment previst, el síndic o síndica major és proposat pel Ple entre els seus membres i nomenat pel president de la Generalitat per a un període de tres anys. Un cop signat el decret de nomenament, la nova síndica major prendrà possessió del càrrec en un acte formal davant el president de la Generalitat, Salvador Illa.
Llum Rodríguez (Rioseco-Ourense, 1961) és llicenciada en Dret i en Ciències Polítiques per la Universitat de Barcelona i funcionària de la Diputació de Barcelona, en la qual va ser gerent de l’Organisme de Gestió Tributària. Des del febrer del 2022 és membre de la Sindicatura de Comptes, on dirigeix els departaments sectorials A i G i forma part de la Comissió de Govern.