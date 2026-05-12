Canvi sobtat a una de les institucions més importants que depenen del Parlament. Miquel Salazar, membre de la Sindicatura de Comptes des de l’any 2013 i síndic major d’ençà del 2022, ha presentat la seva renúncia com a síndic per motius personals. Així ho ha comunicat Salazar al president de la cambra catalana, Josep Rull, que farà efectiva la seva renúncia el 30 de maig. La renúncia arriba per “circumstàncies d’índole personal i familiar” que no li permeten continuar al càrrec. Salazar serà substituït en funcions per suplència per Llum Rodríguez.
Miquel Salazar va ser designat pel Parlament de Catalunya com a síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya el 17 de juliol del 2013. El 15 de març del 2022 va prendre possessió com a síndic major de la institució, càrrec per al qual va ser renovat el 4 de març del 2025. Salazar ha dirigit i coordinat el principal organisme públic d’auditoria. De fet, com a cap institucional de la Sindicatura ha denunciat diverses irregularitats detectades en diferents organismes institucionals, públics o consorciats.
En aquest sentit, cal recordar la fiscalització de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) que ha obert una crisi política que ha obligat fins i tot a canviar de nom el servei. A més, dels informes de fiscalització dels serveis d’urgències del Servei Català de la Salut o de les obres del tramvia. Salazar també va destacar per la defensa aferrissada dels informes de la consultora quan portaveus de la comissió parlamentària encarregada de controlar i gestionar les relacions amb la Sindicatura van posar en dubte la neutralitat de la institució.
Una vida de finances públiques
Miquel Salazar (Barcelona, 1956) és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i diplomat en Funció Gerencial en Administracions Públiques per ESADE. A través de diversos càrrecs en l’administració ha gestionat sempre finances públiques o concertades per administracions de tots colors, des que va prendre possessió com a funcionari de la Diputació de Barcelona el 1983. Salazar plega amb un full de serveis encomiable i amb el reconeixement exprés del conjunt de la governança administrativa i política de Catalunya.