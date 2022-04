Junts reclama a ERC que abandoni la taula de diàleg si no hi ha avenços

El portaveu de Junts, Josep Rius, ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que expliqui els “avenços concrets” que s’han produït en les negociacions amb el govern espanyol que justifiquin l’aposta d’ERC per la taula de diàleg. En una entrevista a l’ACN, Rius ha pressionat els republicans perquè abandonin la taula de diàleg si no hi ha “dades objectives” que permetin demostrar que la negociació està “beneficiant” la independència de Catalunya.

“Si no hi ha hagut avenços, cal que admeti que Pedro Sánchez no té un projecte per a Catalunya ni cap voluntat per negociar una solució“, ha dit Rius. “Si una taula no té recorregut, s’ha de buscar alternatives”. Malgrat que l’acord de govern entre Junts i ERC donava dos anys de marge a la taula de diàleg, el retard en la convocatòria d’una nova reunió –pendent des de principis del mes de gener– ha donat més arguments al partit de Puigdemont per rebaixar les expectativa de les negociacions amb el govern espanyol.

A parer de Rius, la taula de diàleg “no funciona, no dona fruits i no ha representat cap avenç per al procés d’independència”. Respecte a la presència de Junts en la pròxima trobada, el portaveu del partit ha insistit que no pensen canviar la seva proposta de noms que tant el govern espanyol com ERC van vetar a l’inici de les converses.

Crítiques a Rufián

El portaveu de Junts ha tornat a criticar la falta d’un front comú al Congrés dels Diputats, on l’independentisme podria aconseguir una “posició de força” de cara a les negociacions si hi hagués més “coordinació” entre els 23 diputats que sumen a Madrid. “A vegades aquests hàbils negociadors a Madrid són molt loquaços, però poc eficients”, ha dit Rius en referència al portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

Junts treballa en una auditoria per analitzar el grau de compliment de l’acord de govern i Rius ha avisat que posaran la lupa en els punts que fan referència a la taula de diàleg. El partit considera que és un “bon instrument” per avaluar amb ERC “el que està funcionant, el que es pot millorar, i el que no està funcionant i s’ha de redreçar o buscar-hi alternatives”, ha afirmat Rius. “Si no estaríem fent un mal favor i no seríem fidels al que vam dir als electors”.