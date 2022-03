El Govern admet l’incompliment del calendari de la taula de diàleg

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha hagut d’admetre aquest dimarts que s’ha incomplert el calendari establert per a la taula de diàleg entre el Govern i el govern espanyol. “No estem en els terminis acordats”, ha assegurat abans d’afegir que espera que la data “deixi de ser important” quan hi hagi “avenços”. La portaveu ha explicat que es tornaran a reunir amb el govern espanyol quan hi hagi “acords tancats” en altres aspectes.

Cal recordar que la taula de diàleg es va reunir per última vegada el mes de setembre, i es va acordar que la pròxima trobada fos “a principis del 2022”. A més, en l’acord de Govern d’ERC amb la CUP es recull un termini màxim de dos anys per a la taula de diàleg i el temps corre en contra del Govern, que segueix apostant pel diàleg.

Els mesos han anat passant sense que hi hagi una nova data de reunió prevista, i el govern espanyol ha reiterat en diverses ocasions que “ara hi ha altres prioritats”. Aquest dimarts Plaja ha confirmat que no hi ha avenços en aquest aspecte i continua sense haver-hi data, tot i que ha dit que els equips de les dues delegacions “treballen per aconseguir els objectius marcats”.

Centrats en Ucraïna

En paral·lel, la portaveu del Govern ha anunciat que l’executiu de Pere Aragonès aprovarà la setmana que ve un paquet de mesures per tal d’afrontar les conseqüències de la guerra a Ucraïna. En aquest marc, la Generalitat ha explicat que donarà “resposta integral” a tots els efectes econòmics perjudicials que sorgeixin d’aquest conflicte. Tot i així, primer s’estudiaran les mesures que han plantejat tant la Unió Europea com el govern espanyol. En aquest marc, Plaja ha explicat que Catalunya ha acollit 13.454 refugiats ucraïnesos dels quals 1.710 són nens que ja han estat escolaritzats.