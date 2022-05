Junts s’indigna amb Sánchez: “Vostè es pensa que som estúpids”

La líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha carregat amb duresa contra el president espanyol, Pedro Sánchez, que un cop més ha esquivat donar explicacions sobre el cas Pegasus i ha assenyalat el CNI per l’espionatge a l’independentisme. “Vostè es pensa que som estúpids”, li ha etzibat, visiblement indignada. “Avui hauria de donar explicacions, però només ens ha explicat contes”.

Nogueras ha reclamat a Sánchez que assumeixi responsabilitats. “Vostè és el responsable. Només ha pres una decisió: substituir la directora del CNI”. La diputada de Junts ha acusat Sánchez d’anunciar reformes a les lleis de secrets oficials i del CNI per intentar desvincular la Moncloa del cas Pegasus i li ha retret que hagi centrat bona part del seu discurs a criticar els governs del PP. “Criticar la dreta no és assumir responsabilitats”.

El diputat del PDeCAT, Ferran Bel, en una intervenció al Congrés / ACN

El PDeCAT, decebut amb Sánchez

El portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, s’ha mostrat “absolutament decebut” amb la intervenció de Sánchez, que durant setmanes ha evitat donar explicacions sobre el cas Pegasus amb l’excusa que ja tenia prevista una compareixença a la cambra baixa. “No ha millorat la situació, l’ha empitjorat”, ha dit Bel. “Què pensa fer a banda de dir-nos que anem als jutjats?” El diputat del PDeCAT ha recordat que el govern espanyol no ha fet res per esclarir els casos d’espionatge als polítics i activistes independentistes que no tenien l’aval del Suprem.

“L’única responsabilitat que assumirà el govern espanyol és el cessament de la directora del CNI?” Bel s’ha sumat als retrets de Nogueras i ha assegurat que les reformes legislatives anunciades per Sánchez no són suficients. Per això ha demanat una comissió d’investigació al Congrés i ha apuntat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, com la persona que hauria d’assumir responsabilitats pel cas Pegasus. “Pot garantir que cap institució de l’Estat ens ha espiat?”, ha qüestionat.