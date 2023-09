Turull, sobre la manifestació de Madrid: “La mostra de l’Espanya de l”a por ellos’

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha criticat la manifestació de Madrid contra l’amnistia d’aquest diumenge. “Hem vist que s’estan unint a Madrid els de l”atado y bien atado’ amb els de l”a por ellos’. Aquesta és la mostra de l’Espanya que veu que les urnes no els donen la raó i utilitza el comodí de la via judicial”, ha assenyalat Turull. El secretari de la formació de Carles Puigdemont ha assegurat que el que digui gent com Felipe González, José María Aznar o Alfonso Guerra “representa l’Espanya més negra” i que a hores d’ara “ni espanta ni impressiona”. En aquest sentit, ha assegurat que defensaran el que han dit les urnes.

Turull ha criticat que l’espanyolisme intenti “utilitzar les togues i altres mecanismes no democràtics” per revertir el que diuen les urnes, però ha assegurat que la seva formació serà fidel als compromisos assolits amb Catalunya. “Ens reafirmem com a independentistes”, ha assegurat abans d’afegir que qui ha de marcar la política a Catalunya han de ser les urnes i no les togues.

El secretari general de Junts, Jordi Turull, assegura que la manifestació contra l’amnistia de Madrid ajunta la gent de l’’a por ellos’ i l’’atado y bien atado’ / Agència Catalana de Notícies (ACN)

Hermetisme i discreció en les negociacions de la investidura

Preguntat sobre les negociacions per la investidura de Pedro Sánchez, Turull ha dit que els ”punts cardinals” són els que va marcar Carles Puigdemont a Brussel·les. ”Ens conjurem en l’hermetisme i la discreció perquè el moment és trascendent i l’oportunitat està aquí”, ha dit Turull en una compareixença davant la premsa. També ha assegurat que no plantejaran res a través dels mitjans de comunicació ni “jugaran a l’especulació”. “Preferim que quan hi hagi novetats a anunciar ho fem nosaltres mateixos”, ha conclòs.