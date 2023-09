L’Eurocambra arxiva una petició de defensa d’immunitat de Puigdemont

El comitè d’Afers Jurídics del Parlament Europeu ha decidit arxivar una petició de l’eurodiputat de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que va enviar l’any 2020 quan encara era president de l’Eurocambra el difunt David Sassoli. Aquesta petició es referia a una investigació destapada per El Mundo que revelava que Puigdemont estava sent investigat amb escoltes telefòniques per l’Audiència Nacional. En la missiva que Puigdemont va enviar a Sassoli, la seva defensa assegurava que s’estava vulnerant la seva immunitat i que, per aquest motiu, sol·licitava empara. Aquest dimecres el president del comitè d’Afers Jurídics, l’eurodiputat de Ciutadans Adrián Vázquez, ha explicat que la comissió ha arxivat la petició perquè ha comprovat que Puigdemont no estava a la llista de persones investigades.

Tot plegat va començar el 2020, quan el diari espanyol va publicar un reportatge on deia que l’Audiència Nacional estava investigant Puigdemont i la seva xarxa de col·laboradors. El comitè, però, assegura que l’article no especificava del tot si Puigdemont formava part de les persones investigades. Uns dies després que aquesta notícia veiés la llum, el 10 de setembre del 2020, el president a l’exili va presentar la petició perquè Sassoli defensés la seva immunitat. La sol·licitud va ser anunciada en el ple del 14 de setembre i traslladada al comitè, que ara l’ha arxivat.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, en la conferència des de Brussel·les per explicar el marc de negociació de Junts / Europa Press

L’Audiència Nacional assegura que no n’ha fet cap seguiment

Un cop debatut el cas, la comissió va consultar a l’Audiència Nacional si Puigdemont havia estat investigat amb escoltes telefòniques i l’òrgan judicial va respondre el 27 de març d’aquest any que el líder de Junts no figurava en aquesta llista. Finalment, el 19 de setembre, en una reunió a porta tancada, el comitè d’Afers Jurídics va arribar a la conclusió que la sol·licitud no tenia “fonaments” i per això han optat per arxivar-la. La comissió ha informat del tancament definitiu de l’expedient i ha demanat a la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, que faci l’anunci corresponent en la pròxima sessió plenària.