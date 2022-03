L’independentisme de Còrsega rep mostres de solidaritat de Catalunya

Còrsega viu setmanes intenses de revolta. Les protestes amb aldarulls i ferits s’han anat succeint contra les autoritats penitenciàries franceses arran de l’atac no aclarit que ha deixat en coma el pres independentista Yvan Colonna, condemnat a cadena perpètua per l’assassinat a trets del prefecte Claude Erignac, el febrer del 1998. Unes protestes que fins i tot han provocat el moviment de París que s’ha compromès amb un estatut d’autonomia per a l’illa. La revifada de l’independentisme cors també ha arribat a Catalunya, on algun dels nuclis de l’independentisme català han expressat la seva solidaritat amb la causa corsa.

Així, el Consell per la República va difondre un tuit amb què assegurava que “la lluita del poble cors és la d’un poble que vol esdevenir estat per decidir el seu futur. Tot el nostre suport a la seva causa, i mostrem tot el rebuig a l’intent d’assassinat del pres polític Yvan Colonna“.

Per altra banda, aquest dijous Còrsega va ser objecte de record i homenatge a la concentració de Meridiana Resisteix, amb la lectura d’un comunicat per part de l’activista i vicepresident de l’assemblea d’electes del Consell per la República, Jordi Pesarrodona. També hi ha hagut protestes al consolat francès a Barcelona abanderades per la plataforma Catalunya Corsica.

Les protestes es van encetar quan, el passat dia 2 març, un altre reclús del mateix centre penitenciari on estava engarjolat Colonna, el jihadista Franck Elong Abé, condemnat per associació terrorista, el va escanyar amb les mans al pati de la presó, fins a deixar-lo sense respiració. En uns primers moments, es va arribar a pensar que era mort. Finalment va ser reanimat, però ha quedat en coma i és en un hospital de Marsella.

La crisi oberta ha fet moure l’Estat francès que ha començat a plantejar ofertes com un estatut d’autonomia o rebaixar el grau de presó de la resta de presos polítics corsos. La tensió a Còrsega continua i s’està a l’espera d’una nova manifestació aquest diumenge.