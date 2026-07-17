El recompte de la flota de trens de Rodalies ha esdevingut un autèntic trencaclosques per al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de Sílvia Paneque. Arran d’una pregunta parlamentària registrada per Junts el passat 16 d’octubre, i després de superar un llarg periple que ha inclòs dues empares a la Mesa del Parlament, les dades oficials trameses pel Govern mostren contradiccions i un ball de xifres que ha fet que els juntaires hagin demanat explicacions al Govern sobre la informació aportada. També reclamen que aclareixi d’una vegada quants trens hi ha a la flota de Rodalies.
La informació aportada per la consellera Sílvia Paneque reflecteix un ball de números constant sobre el volum total de trens de Renfe que operen a Catalunya. En una primera resposta datada el 18 de febrer, el Departament de Territori assegurava que, “a finals de l’any 2025” Renfe disposava “d’una flota de 272 trens”. Pocs mesos després, i arran de la primera empara demanada a la Mesa, Paneque diu que “amb les dades de què disposa el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, s’extreu que, “el 31 d’octubre de 2025, la flota total dels serveis ferroviaris operats per Renfe estava formada per 279 trens”. En aquest sentit, detalla que 212 trens estan destinats al servei de Rodalies de la demarcació de Barcelona i 67 trens més, destinats a la resta de serveis de Rodalies i al regional.
No obstant això, la sorpresa ha arribat amb l’última resposta, del 22 de juny, on Territori afirma que, amb data 3 de juny de 2026, Rodalies disposa “d’un total de 201 trens, dels quals un 12% es troben diàriament fora de servei a causa de diversos motius, com ara les inspeccions obligatòries, el seu manteniment o actes vandàlics”. Aquesta darrera dada, sobre el paper, sembla que indiqui que s’han perdut fins a 78 combois respecte a les dades finals del 2025. Davant d’aquest desgavell i contradiccions en la informació oficial, el grup parlamentari de Junts ja ha registrat una nova bateria de preguntes per exigir aclariments immediats a la conselleria. “Com s’explica que la flota de trens de Rodalies Catalunya hagi passat de 279 a 201 trens en 8 mesos?”, plantegen a la consellera de Territori.
Sense resposta de la conselleria
Aquest diari ha demanat al Departament de Territori un aclariment sobre aquest ball de xifres, però després d’esperar més d’una setmana i insistir-hi reclamant la informació, no ha rebut cap resposta. No se sap, per tant, si es tracta d’un error en la comunicació de les xifres que es van donar en la resposta a la pregunta parlamentària de Junts o si hi ha alguna explicació per al cas de la flota minvant.
Trens fora de servei: Rodalies Catalunya versus FGC
L’altre front de polèmica se centra en l’estat de la flota i els trens que es troben fora de servei. Segons l’últim escrit del Govern, actualment un 12% dels trens de Rodalies es troben diàriament inoperatius per causes diverses. Serien 25 trens, si tenim en compte la flota de trens que descriu el Govern en la darrera resposta. Aquesta dada de trens inoperatius de Renfe contrasta fortament amb la situació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), on els trens que no es poden posar en funcionament són pràcticament inexistents. La consellera Paneque exposa en la seva primera resposta que “des de finals de l’any 2025, FGC té dues unitats UT112 de la línia Barcelona-Vallès fora de servei, que representa un 2% del total de trens de la flota de l’operador”, mentre que a les línies Llobregat-Anoia i Lleida-La Pobla el recompte de trens aturats és de zero.
Tanmateix, el percentatge del 12% de Rodalies s’ha reduït a la meitat en un any i això ha generat suspicàcies en el principal grup de l’oposició, atès que fa tot just un any la mateixa consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va admetre públicament que el percentatge de trens fora de servei s’enfilava fins al 24%. Ho va dir durant el ple monogràfic sobre Rodalies al Parlament, on també va assenyalar que un dels problemes de la xarxa era la manca de material. Una situació que, segons va dir aleshores, s’hauria d’haver començat a resoldre amb la incorporació de 110 trens a partir d’aquest 2026.