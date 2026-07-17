El recuento de la flota de trenes de Rodalies se ha convertido en un auténtico rompecabezas para el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de Sílvia Paneque. A raíz de una pregunta parlamentaria registrada por Junts el pasado 16 de octubre, y después de superar un largo periplo que ha incluido dos amparos en la Mesa del Parlamento, los datos oficiales enviados por el Gobierno muestran contradicciones y un baile de cifras que ha hecho que los juntaires hayan pedido explicaciones al Gobierno sobre la información aportada. También reclaman que aclare de una vez cuántos trenes hay en la flota de Rodalies.

La información aportada por la consejera Sílvia Paneque refleja un constante baile de números sobre el volumen total de trenes de Renfe que operan en Cataluña. En una primera respuesta fechada el 18 de febrero, el Departamento de Territorio aseguraba que, «a finales del año 2025» Renfe disponía «de una flota de 272 trenes». Pocos meses después, y a raíz del primer amparo solicitado en la Mesa, Paneque dice que “con los datos de que dispone el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, se extrae que, «el 31 de octubre de 2025, la flota total de los servicios ferroviarios operados por Renfe estaba formada por 279 trenes». En este sentido, detalla que 212 trenes están destinados al servicio de Rodalies de la demarcación de Barcelona y 67 trenes más, destinados al resto de servicios de Rodalies y al regional.

No obstante, la sorpresa ha llegado con la última respuesta, del 22 de junio, donde Territorio afirma que, con fecha 3 de junio de 2026, Rodalies dispone «de un total de 201 trenes, de los cuales un 12% se encuentran diariamente fuera de servicio debido a varios motivos, como las inspecciones obligatorias, su mantenimiento o actos vandálicos». Este último dato, sobre el papel, parece indicar que se han perdido hasta 78 convoyes respecto a los datos finales de 2025. Ante este desbarajuste y contradicciones en la información oficial, el grupo parlamentario de Junts ya ha registrado una nueva batería de preguntas para exigir aclaraciones inmediatas a la consejería. «¿Cómo se explica que la flota de trenes de Rodalies Catalunya haya pasado de 279 a 201 trenes en 8 meses?», plantean a la consejera de Territorio.

Sin respuesta de la consejería

Este diario ha solicitado al Departamento de Territorio una aclaración sobre este baile de cifras, pero después de esperar más de una semana e insistir reclamando la información, no ha recibido ninguna respuesta. No se sabe, por tanto, si se trata de un error en la comunicación de las cifras que se dieron en la respuesta a la pregunta parlamentaria de Junts o si hay alguna explicación para el caso de la flota menguante.

Confusión general en una estación de Rodalies / ACN

Trenes fuera de servicio: Rodalies Catalunya versus FGC

El otro frente de polémica se centra en el estado de la flota y los trenes que se encuentran fuera de servicio. Según el último escrito del Gobierno, actualmente un 12% de los trenes de Rodalies se encuentran diariamente inoperativos por diversas causas. Serían 25 trenes, si tenemos en cuenta la flota de trenes que describe el Gobierno en la última respuesta. Este dato de trenes inoperativos de Renfe contrasta fuertemente con la situación de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), donde los trenes que no se pueden poner en funcionamiento son prácticamente inexistentes. La consejera Paneque expone en su primera respuesta que «desde finales del año 2025, FGC tiene dos unidades UT112 de la línea Barcelona-Vallès fuera de servicio, que representan un 2% del total de trenes de la flota del operador», mientras que en las líneas Llobregat-Anoia y Lleida-La Pobla el recuento de trenes parados es de cero.

Sin embargo, el porcentaje del 12% de Rodalies se ha reducido a la mitad en un año y esto ha generado suspicacias en el principal grupo de la oposición, dado que hace tan solo un año la misma consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica admitió públicamente que el porcentaje de trenes fuera de servicio se elevaba hasta el 24%. Lo dijo durante el pleno monográfico sobre Rodalies en el Parlamento, donde también señaló que uno de los problemas de la red era la falta de material. Una situación que, según dijo entonces, se debería haber empezado a resolver con la incorporación de 110 trenes a partir de este 2026.