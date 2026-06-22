El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha situat aquest dilluns Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) com una peça clau en la construcció del país i ha assegurat que “Catalunya deu molt a Convergència” i que “sense CDC no seria el país que és avui”. Ho ha dit durant l’acte de lliurament del fons documental del partit a l’Arxiu Nacional de Catalunya, en una cerimònia que ha reunit també els expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com el president del Parlament, Josep Rull, entre altres dirigents polítics.
Illa ha qualificat el conjunt de material cedit —uns 150 metres lineals de documents, cartells, fotografies, vídeos i objectes de campanya— com un “tresor col·lectiu” que transcendeix el partit i passa a formar part de la memòria institucional del país. El president ha defensat que aquest llegat permet entendre millor la trajectòria política de Catalunya durant les darreres dècades i ha remarcat la importància de preservar-lo a l’Arxiu Nacional.
Reconeixement institucional al paper de Convergència
En el seu discurs, el cap de l’executiu ha subratllat que CDC va ser un partit “important, per no dir molt important per a Catalunya” i ha destacat la seva contribució a la convivència i a la governabilitat del país. Tot i no haver format part mai d’aquesta formació, Illa ha reivindicat la necessitat de reconèixer aportacions polítiques més enllà de les discrepàncies ideològiques.
“Si un fa el còmput d’aquestes quasi quatre dècades de servei al país, el resultat és positiu”, ha afirmat el president, que també ha fet una crida a superar la tendència habitual de confrontació entre partits. En aquest sentit, ha defensat que és positiu que les forces polítiques siguin capaces de reconèixer-se mútuament els seus encerts.
Pujol i Mas reivindiquen el llegat
L’acte també ha comptat amb les intervencions dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas. Pujol ha defensat la vigència del projecte polític que va impulsar CDC i ha reivindicat la necessitat de preservar una “voluntat col·lectiva” al servei del país. Ha assegurat que el partit va néixer com un espai de trobada per construir Catalunya i ha reclamat que aquest esperit no es perdi amb el pas del temps.
Per la seva banda, Artur Mas ha destacat la trajectòria electoral de Convergència i ha recordat que va encadenar onze victòries consecutives en diferents convocatòries. Tot i això, ha alertat que aquest èxit també va convertir el partit en “objectiu de destrucció”, en referència al context polític i judicial posterior. En aquest sentit, ha advertit sobre els riscos quan “l’estat de dret es posa al servei de l’abús de poder”.
Rull defensa la “continuïtat convergent”
El president del Parlament, Josep Rull, ha tancat les intervencions recordant que CDC, tot i haver desaparegut formalment el 2016, continua present en la cultura política del país. Ha defensat que “els convergents sí que hi som” i ha reivindicat el llegat del partit com una manera d’entendre la política basada en la suma i la construcció. El fons documental, que a partir d’ara quedarà custodiat per l’Arxiu Nacional de Catalunya, inclou material de totes les etapes del partit i s’obre a la consulta pública i a la recerca històrica.xº