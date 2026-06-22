El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, situó este lunes a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) como una pieza clave en la construcción del país y aseguró que “Catalunya le debe mucho a Convergència” y que “sin CDC no sería el país que es hoy”. Lo dijo durante el acto de entrega del fondo documental del partido al Archivo Nacional de Catalunya, en una ceremonia que reunió también a los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas, así como al presidente del Parlamento, Josep Rull, entre otros dirigentes políticos.

Illa calificó el conjunto de material cedido —unos 150 metros lineales de documentos, carteles, fotografías, vídeos y objetos de campaña— como un “tesoro colectivo” que trasciende el partido y pasa a formar parte de la memoria institucional del país. El presidente defendió que este legado permite entender mejor la trayectoria política de Catalunya durante las últimas décadas y destacó la importancia de preservarlo en el Archivo Nacional.

Artur Mas, Josep Rull y Salvador Illa contemplan material de CDC / ACN

Reconocimiento institucional al papel de Convergència

En su discurso, el jefe del ejecutivo subrayó que CDC fue un partido “importante, por no decir muy importante para Catalunya” y destacó su contribución a la convivencia y a la gobernabilidad del país. A pesar de no haber formado parte nunca de esta formación, Illa reivindicó la necesidad de reconocer aportaciones políticas más allá de las discrepancias ideológicas.

“Si uno hace el cómputo de estas casi cuatro décadas de servicio al país, el resultado es positivo”, afirmó el presidente, quien también hizo un llamado a superar la tendencia habitual de confrontación entre partidos. En este sentido, defendió que es positivo que las fuerzas políticas sean capaces de reconocerse mutuamente sus aciertos.

Pujol y Mas reivindican el legado

El acto también contó con las intervenciones de los expresidentes Jordi Pujol y Artur Mas. Pujol defendió la vigencia del proyecto político que impulsó CDC y reivindicó la necesidad de preservar una “voluntad colectiva” al servicio del país. Aseguró que el partido nació como un espacio de encuentro para construir Catalunya y reclamó que este espíritu no se pierda con el paso del tiempo.

Jordi Pujol visita el Archivo Nacional de Catalunya / ACN

Por su parte, Artur Mas destacó la trayectoria electoral de Convergència y recordó que encadenó once victorias consecutivas en diferentes convocatorias. Aun así, advirtió que este éxito también convirtió al partido en “objetivo de destrucción”, en referencia al contexto político y judicial posterior. En este sentido, advirtió sobre los riesgos cuando “el estado de derecho se pone al servicio del abuso de poder”.

Rull defiende la “continuidad convergente”

El presidente del Parlamento, Josep Rull, cerró las intervenciones recordando que CDC, a pesar de haber desaparecido formalmente en 2016, continúa presente en la cultura política del país. Defendió que “los convergentes sí que estamos” y reivindicó el legado del partido como una forma de entender la política basada en la suma y la construcción. El fondo documental, que a partir de ahora quedará custodiado por el Archivo Nacional de Catalunya, incluye material de todas las etapas del partido y se abre a la consulta pública y a la investigación histórica.