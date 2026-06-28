La ‘herencia política’ de Jordi Pujol

Este sábado, el presidente Jordi Pujol recibió un homenaje. Fue, en palabras de su impulsor, el exalcalde de la Seu y exdiputado Albert Batalla, un «acto de justicia». Una ceremonia celebrada en Planoles, bajo el paraguas de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) y que reunió a la dirección de Junts y nombres de peso de la extinta Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Una serie de discursos de exdirigentes fue el preludio de su intervención, por voz interpuesta de la presidenta del consejo nacional de JNC, Carlota Monfort, por razones de edad. Un discurso que sonó a legado político, lo que sería, en términos pujolianos, una herencia política. Una reserva ideológica y política para el catalanismo. Un discurso dirigido, teóricamente a los jóvenes pero de amplio alcance.

De hecho, el discurso no ocultaba que el presidente Pujol, ya exonerado del caso de los dineros en Andorra, quería dejar una serie de «lecciones» poniendo como ejemplo su ejercicio político al que aseguró haber dedicado «toda» su vida. Proclamó a Cataluña como una idea de «voluntad de ser» y prácticamente ordenó que continúe siendo un país «integrador» y capaz de hacer «sentir partícipes a personas muy diferentes», «de integrar a la gente que viene de fuera y cohesionar». Una idea con advertencia, como un llamado para repeler veleidades extremistas que pueden castigar formaciones que siempre han apostado por el catalanismo integrador. Pujol puso «deberes» para mantener la responsabilidad de dar continuidad al país con una idea de fondo: que Cataluña, pase lo que pase, «vale la pena».

Albert Batalla, en un momento del homenaje al presidente Pujol/Núria Càmara/Junts

«Cataluña la ha hecho su pueblo»

Pujol comenzó su discurso jactándose de la fuerza y la comodidad de tener 96 años para poder atreverse a dar estas lecciones. La primera la sintetizó en un concepto claro y civilista: «Cataluña la ha hecho su pueblo». Una idea que glosó advirtiendo que no se debía esperar que «todo lo resuelva la política». Una idea atrevida con el entendimiento de que la gran mayoría de asistentes vivían o han vivido de la política, pero que fue reforzada por alguno de los participantes, como un panadero que ocultaba propaganda política entre los sacos de harina del obrador y que visiblemente arrancó los recuerdos del expresidente.

«La política es necesaria, pero no es suficiente», advirtió. «Las naciones fuertes son aquellas que tienen una sociedad fuerte», defendió. «Cuando una sociedad pierde sentido de la responsabilidad, cuando pierde la cultura del esfuerzo, cuando pierde la confianza en sí misma, ningún gobierno la puede salvar», añadió. Pujol insistió en la idea de que la «construcción nacional» no se puede abarcar solo en las «instituciones». Es decir, «crear conciencia de país, hacer una nación moderna sin dejar de ser una nación» en un mundo cada vez más complejo.

En este sentido, propone olvidar el «miedo», el «pesimismo» y la «nostalgia» y fortalecer la idea de que la «nación pequeña solo sobrevive si tiene personalidad, si sabe quién es; si sabe qué quiere ser y si está dispuesta a trabajar para conseguirlo». Estamos aquí. «La historia de Cataluña es una historia de persistencia, de resistencia, de reconstrucción», glosó. Por eso animó a los jóvenes a prepararse y a descartar la idea de construir un país con «consignas», «titulares impactantes» o «a través de las redes sociales»

El presidente Jordi Pujol con el secretario general de la JNC, Aleix Agustí/Núria Càmara/Junts

«¿Qué es Cataluña? Cataluña es sobre todo una voluntad»

Pujol quiso expresar su concepto de Cataluña que resumió en una idea que arraiga en Jaume Vicens Vives, es decir, la «voluntad de ser». «Cataluña es sobre todo una voluntad», sentenció el presidente Pujol. «Una voluntad colectiva de ser, una voluntad de continuidad y una decisión renovada generación tras generación de no desaparecer», concretó. Por eso pidió desterrar del discurso político del catalanismo el «cansancio interior, la resignación y el desánimo», que calificó de peores enemigos que los «enemigos exteriores». «Cataluña sigue valiendo la pena, su lengua, su cultura, su personalidad colectiva y su libertad siguen valiendo la pena», remarcó.

Una idea, pero que, a criterio del expresidente, no tendría continuidad «si no hay catalanes dispuestos a asumir responsabilidades». Así entró en el capítulo de los deberes que tienen los catalanes «porque una nación no es un derecho gratuito, sino una responsabilidad». De ahí que elaboró una lista de deberes de los catalanes como «mantener la lengua, transmitir una cultura, integrar a la gente que viene de fuera y cohesionar». «El deber de trabajar bien, de servir, de no rendirse», añadió y subrayó. «Servir a Cataluña sin esperar nada a cambio, ninguna retribución», resaltó. «Es el servicio, es la contribución al bien común», puso como meta.

Pujol quiso incidir en la capacidad de integración de la sociedad catalana alegando ideas como «ambición, cohesión y convivencia». «Cataluña siempre ha sido una realidad plural, diversa, compleja», describió. «Nuestra fuerza nunca ha sido la uniformidad, ha sido la capacidad de integrar, de sumar, de hacer sentir partícipes a personas muy diferentes», razonó para concluir que esta capacidad de integración es una de las «grandes victorias históricas de Cataluña». Una victoria que, para el presidente, hay que preservar y «no la podemos perder».

Jordi Pujol, con Josep Rull y Jordi Turull, en el acto de homenaje en Planoles/Núria Càmara/Junts

«Cataluña, obra inacabada»

En el tramo final de su discurso, Pujol admitió aciertos y errores en su trayectoria política, pero hizo valer su convicción de que «Cataluña vale la pena». Lejos de cualquier triunfalismo, el expresidente alertó que «Cataluña es una obra inacabada». Es decir, que «nadie la posee, ni nadie la representa toda ni es su propietario». «Cada generación es simplemente depositaria: la recibe, la cuida, la enriquece, y la transmite. Esta es la gran cadena de nuestra historia», señaló. Un prólogo de lo que serían los deberes pendientes para las generaciones de catalanes que, a su parecer, aún pueden hacer muchas cosas para prolongar Cataluña.

«Nosotros recibimos un país herido e intentamos reconstruirlo», expuso para repartir nuevas responsabilidades. «Ahora les corresponde a ustedes continuar esta obra», ordenó proponiendo herramientas como «la inteligencia, el coraje, el sentido de responsabilidad, con amor al país y con esperanza». «Los pueblos que pierden la esperanza acaban desapareciendo y Cataluña no ha desaparecido en más de mil años de historia, ni desaparecerá si hay hombres y mujeres dispuestos a servirla», evocó. Así «confió una misión» al grueso del catalanismo: «Amen a Cataluña, que la sirvan, que la defiendan, que la hagan mejor, que la dejen más fuerte a los que vendrán después». Una Cataluña «más culta, más justa, más cohesionada, más consciente de sí misma». «Si lo hacen, Cataluña continuará. Y si Cataluña continúa, todo habrá valido la pena», se despidió.