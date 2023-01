El Govern ignora els ultimàtums del PSC i Junts: “És qüestió de dies”

El Govern català es nega a acceptar els ultimàtums que tant el PSC com Junts han posat sobre la taula per pactar els pressupostos catalans del 2023 i considera “possible” tancar un acord en els pròxims dies. “Veurem si és qüestió d’un, dos, tres, quatre o cinc dies. Però jo crec que estem en aquest marge de temps”, ha assegurat la consellera d’Economia, Natàlia Mas, en una entrevista a Catalunya Ràdio. Tant els socialistes com Junts ha exigit a l’executiu de Pere Aragonès que negociï les seves propostes com un paquet tancat i les accepti o les rebutgi, però que no intenti separar carpetes per vendre èxits parcials als mitjans.

Els dos principals partits de l’oposició han posat com a condició “irrenunciable” per votar els pressupostos d’ERC que es facin passes endavant en el macroprojecte del Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i el Quart Cinturó, una línia vermella que els republicans no estan disposats a travessar. Són projectes que generen molta divisió entre les seves bases del partit i, a més, el Govern ha perdut la iniciativa sobre com s’emmarca el debat. A més, la consellera d’Economia creu que són qüestions que han d’anar “a banda” de les negociacions perquè no tenen un impacte directe en els comptes.

L’equip negociador d’ERC abans d’una nova reunió amb el PSC / ACN

Mas ha explicat que en les últimes setmanes el Govern s’ha reunit unes 15 vegades amb el PSC i 12 amb Junts, tot i que ara mateix només hi ha trobades agendades amb els socialistes. La portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha assegurat aquest dijous que el partit està esperant una nova proposta de l’executiu per tornar-se a trobar i ha reconegut que no hi ha cap reunió prevista. Amb tot, Sales ha criticat ERC per voler imposar els termes de la negociació: ““Serem nosaltres qui decidirem què es treballa dins o fora de la negociació dels pressupostos”.