Les quatre jornades de treball i convivència que el Govern ha celebrat fora del Palau de la Generalitat han tingut un cost total de 211.757,32 euros per a les arques públiques de la Generalitat, segons la documentació oficial que el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha ofert en dues respostes: una resposta a una sol·licitud d’accés a la informació pública (SAIP) formulada pel regidor de Junts a l’Ajuntament de Cabassers, Carles Prats, i en una resposta per escrit a una pregunta del grup parlamentari del PP. Les trobades que l’executiu de Salvador Illa ha celebrat fora de Palau en aquests dos primers anys de legislatura s’han celebrat al Monestir de Poblet (Conca de Barberà), el 30 i el 31 d’agost del 2024; a la Vall de Núria (Ripollès), el 4 i el 5 d’abril del 2025; a Arnes (Terra Alta), el 29 i el 30 d’agost del 2025; i al Món Sant Benet (Bages), el 25 i el 26 d’abril del 2026. L’expedient detallat de despeses desglossa els imports pagats en concepte d’allotjament, manutenció, transport, logística i esdeveniments –sonorització, megafonia, il·luminació i decoració o retolació d’espais–, i també altres conceptes “varis”. A més, evidencia que la darrera reunió, la del Món Sant Benet, ha multiplicat gairebé per sis el cost de la primera, que es va fer a Poblet.
Prats ha explicat a El Món que va fer la sol·licitud d’accés a la informació pública al Departament de Presidència arran de la darrera reunió al Món Sant Benet, “que és un establiment que té un preu bastant prohibitiu”. El regidor juntaire va demanar el cost de cada una de les trobades, quantes persones hi havien participat i que detinguessin de forma desglossada els capítols de despesa per allotjament, manutenció, lloguer de sales, instal·lació de so. “No acabava de comprendre per què cada abril i cada agost han de fer una trobada en algun lloc que no sigui el Palau”, exposa, i deixa clar que el Govern “va fer el ronso” tant com va poder per respondre: “Van anar a exhaurir fins a l’últim dia de l’últim termini”. “Aleshores, ja t’imagines que la xifra molt decorosa no ho serà, i, efectivament, no ho és gens”, conclou.
La trobada a Món Sant Benet, la més cara
De les quatre sortides realitzades per l’executiu, la que ha tingut una factura més elevada ha estat la de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, amb un cost global de 100.980,16 euros. En aquest complex, la partida principal correspon a la logística i l’organització de l’esdeveniment –lloguer de sales, muntatge, assistència tècnica i pauses de cafè–, que va pujar a 57.038,72 euros, sumada a 27.808,36 euros en concepte de “varis”, 15.457,46 euros d’allotjament i manutenció i 675,62 euros en transport. L’objectiu d’aquesta trobada va ser fer un balanç de l’acció de govern i coordinar les prioritats dels diferents departaments. Hi van assistir els 16 consellers i tres alts càrrecs, 6 càrrecs de personal eventual i cinc funcionaris.
La segona trobada més costosa va ser la tercera de les quatre, que es va celebrar a Arnes, a la Terra Alta, i va tenir una despesa total de 54.192,2 euros. En aquest cas, va suposar una despesa de 49.112,47 euros en conceptes “varis” que, segons la resposta, fan referència a l'”allotjament i manutenció i despeses de logística i esdeveniment”. A aquesta quantitat s’hi van afegir 2.803,63 euros més d’allotjament i manutenció i 2.276,10 euros de transport. Les dues jornades a Arnes es va centrar a avaluar el primer any complet de govern i preparar el segon curs polític, i va comptar amb la presència de 16 consellers i 2 alts càrrecs, 8 càrrecs de personal eventual i 4 funcionaris.
Poblet i Núria, opcions més moderades per a les dues primeres jornades
En l’altre extrem, la trobada al Monestir de Poblet va ser la més econòmica de les quatre, amb un cost de 17.425,73 euros. Allà, les despeses d’allotjament i manutenció van pujar a 8.450,39 euros, les de logística a 8.290,45 euros i el transport a 684,89 euros. En aquesta cita, que va comptar amb la participació dels 16 membres del Govern i 5 alts càrrecs així com personal eventual (6) i funcionaris (6), l’ordre del dia va ser definir les prioritats estratègiques del nou executiu durant els primers 100 dies de mandat. Per la seva banda, les jornades a la Vall de Núria va costar 39.159,23 euros. D’aquests, 30.068,71 euros es van destinar a logística i esdeveniments, 7.520,82 euros a allotjament i manutenció, i 1.569,70 euros a transport. En aquesta trobada es va fer balanç dels primers sis mesos de Govern i es va coordinar l’acció política per a la resta de la legislatura, i hi van assistir els 16 consellers i 4 alts càrrecs, més 6 càrrecs de personal eventual i 6 funcionaris.
Presidència defensa les trobades per “apropar la institució al territori”
En la resposta enviada a la Mesa del Parlament, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, defensa que aquestes jornades tenen com a objectiu “la coordinació i reflexió compartida sobre qüestions estratègiques” que requereixen espais específics de debat fora de la tasca ordinària del Consell Executiu. Així mateix, al·lega que el fet de celebrar aquestes quatre reunions en diferents punts del país respon a la voluntat d'”apropar la institució al conjunt del territori i el compromís amb la pluralitat i la diversitat de realitats que conformen Catalunya”. “Aquestes reunions permeten aprofundir en els reptes i les prioritats de govern amb una perspectiva global i coordinada entre els diferents departament”, afegeix.
Arran de la resposta de Dalmau, la portaveu del PP a Parlament, Lorena Roldán, ha exposat en declaracions a El Món que aquestes quatre reunions “es podrien haver celebrat perfectament al Palau de la Generalitat” i considera que hi ha un “malbaratament” de diner públic. A més, qualifica de “pressa de pèl” la justificació que ha donat el conseller de la Presidència. “Si volen anar d’excursió, que paguin de la seva butxaca. Els diners públics són dels ciutadans i s’han de destinar a millorar els serveis, no a finançar els capricis del Govern”, exposa Roldán, i afegeix que “quan es tracta de sanitat, educació o infraestructures, l’excusa sempre és que no hi ha diners, però, quan es tracta dels seus privilegis, els diners apareixen per art de màgia”.